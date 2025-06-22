Пушилин раскрыл, что происходит на самом важном участке фронта в ДНР

Пушилин: основные бои на Донбассе идут в районе Константиновки
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Пушилин рассказал, чем важна Константиновка
Пушилин рассказал, чем важна Константиновка Фото:
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Основные боевые столкновения на константиновском направлении происходят в районе населенного пункта Яблоновка на Константиновским направлении в ДНР. Об этом 22 июня сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Константиновское направление — очень важное направление. Там сейчас основные бои развернулись в районе населенного пункта Яблоновка. Что уж говорить, Константиновка — важный логистический хаб снабжения войск противника для всей Краматорско-Славянской агломерации. Здесь важно, что противник долгое время его использовал не только как пункт накопления боеприпасов, но здесь расположены и ротационные базы», — заявил глава республики.

Ранее, 15 июня, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Ульяновка в ДНР и прорыве линии фронта ВСУ на 40 километров на донецком направлении. Российские подразделения продвинулись вперед, используя мотогруппы и гусеничную технику, что позволило быстро занять новые позиции и продолжить наступление в сторону Краматорско-Славянской агломерации.

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Основные боевые столкновения на константиновском направлении происходят в районе населенного пункта Яблоновка на Константиновским направлении в ДНР. Об этом 22 июня сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Константиновское направление — очень важное направление. Там сейчас основные бои развернулись в районе населенного пункта Яблоновка. Что уж говорить, Константиновка — важный логистический хаб снабжения войск противника для всей Краматорско-Славянской агломерации. Здесь важно, что противник долгое время его использовал не только как пункт накопления боеприпасов, но здесь расположены и ротационные базы», — заявил глава республики. Ранее, 15 июня, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Ульяновка в ДНР и прорыве линии фронта ВСУ на 40 километров на донецком направлении. Российские подразделения продвинулись вперед, используя мотогруппы и гусеничную технику, что позволило быстро занять новые позиции и продолжить наступление в сторону Краматорско-Славянской агломерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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