Экс-редактор газеты челябинского района погибла в ДТП вместе с дочерью

В Челябинской области на трассе Южноуральск-Магнитогорск погибла известный журналист, бывший главный редактор газеты «Искра» (Еткульский район) Алиса Иванникова. Об этом сообщили журналисты издания.
«Бывший главный редактор „Искры“ Алиса Иванникова погибла в аварии. Вместе с ней погибла ее 11-летняя дочь», — сообщает издание «Искра» на официальном сайте.
Речь идет об аварии, которая произошла на 18-м километре трассы Южноуральск-Магнитогорск. Водитель Mitsubishi Outlander не учел погодный условия на мокрой дороге. Машина вылетела в кювет и перевернулась, сообщила ранее пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. В результате аварии погибли пассажиры машины — 38-летняя женщина и 11-летняя девочка.
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