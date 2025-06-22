22 июня 2025

Экс-редактор газеты челябинского района погибла в ДТП вместе с дочерью

Алиса Иванникова погибла в ДТП в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Иванникова погибла в ДТП вместе с дочерью
Иванникова погибла в ДТП вместе с дочерью Фото:

В Челябинской области на трассе Южноуральск-Магнитогорск погибла известный журналист, бывший главный редактор газеты «Искра» (Еткульский район) Алиса Иванникова. Об этом сообщили журналисты издания. 

«Бывший главный редактор „Искры“ Алиса Иванникова погибла в аварии. Вместе с ней погибла ее 11-летняя дочь», — сообщает издание «Искра» на официальном сайте.

Речь идет об аварии, которая произошла на 18-м километре трассы Южноуральск-Магнитогорск. Водитель Mitsubishi Outlander не учел погодный условия на мокрой дороге. Машина вылетела в кювет и перевернулась, сообщила ранее пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.  В результате аварии погибли пассажиры машины — 38-летняя женщина и 11-летняя девочка. 

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В Челябинской области на трассе Южноуральск-Магнитогорск погибла известный журналист, бывший главный редактор газеты «Искра» (Еткульский район) Алиса Иванникова. Об этом сообщили журналисты издания.  «Бывший главный редактор „Искры“ Алиса Иванникова погибла в аварии. Вместе с ней погибла ее 11-летняя дочь», — сообщает издание «Искра» на официальном сайте. Речь идет об аварии, которая произошла на 18-м километре трассы Южноуральск-Магнитогорск. Водитель Mitsubishi Outlander не учел погодный условия на мокрой дороге. Машина вылетела в кювет и перевернулась, сообщила ранее пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.  В результате аварии погибли пассажиры машины — 38-летняя женщина и 11-летняя девочка. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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