Вице-премьер рассказал о подготовке единых школьных учебников

Завершена масштабная работа над созданием единых школьных учебников по всем предметам. Новые учебные пособия будут подготовлены к 2026 году и поступят во все образовательные учреждения страны. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«В 2026 году учебники будут уже доступны в школах», — рассказал зампред правительства РИА Новости. Разработкой единого комплекта учебников занимается Министерство просвещения совместно с Российской академией наук. По словам Чернышенко, специалисты ведут комплексную работу над обновлением содержания и структуры учебных материалов, чтобы обеспечить единый образовательный стандарт для российских школьников.
Уже с 1 сентября 2025 года в российских школах появятся обновленные единые учебники истории для учеников 5-9 классов. Это первый этап внедрения новых стандартов. Кроме того, в настоящее время готовится новый курс обществознания для 9-11 классов, который планируется внедрить с 2026/27 учебного года. Ранее Владимир Мединский рассказал про завершение работ над единым учебником истории.
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