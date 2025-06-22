22 июня 2025

Коллеги соболезнуют семье погибшей челябинской журналистки

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллеги вспомнили профессионализм Алисы Иванниковой
Коллеги вспомнили профессионализм Алисы Иванниковой Фото:

Коллеги выразили соболезнования семье бывшего главного редактора «Искры» Алисы Иванниковой, которая вместе с дочерью погибла в ДТП на мокрой дороге. Все вспоминают ее профессионализм. В последнее время Иванникова работала в структуре холдинга ОТВ.

«Алиса была не только профессионалом своего дела, но светлым, отзывчивым человеком. Коллеги всегда видели ее с улыбкой и позитивным жизненным настроем. В это тяжелое время от имени всего Медиахолдинга выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написали коллеги с медиахолдинга «Первый областной».

По словам гендиректора АО «Обл-ТВ» Анны Вороновой, они готовы оказать любую помощь семье. Коллеги скорбят вместе с родными Иванниковой.

Авария произошла 22 июня на 18-м километре трассы Южноуральск-Магнитогорск. Из-за ошибки водителя Mitsubishi Outlander, в котором находилась Иванникова, вылетел с мокрой дороги. В результате погибла сама женщина и ее 12-летняя дочь.

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Коллеги выразили соболезнования семье бывшего главного редактора «Искры» Алисы Иванниковой, которая вместе с дочерью погибла в ДТП на мокрой дороге. Все вспоминают ее профессионализм. В последнее время Иванникова работала в структуре холдинга ОТВ. «Алиса была не только профессионалом своего дела, но светлым, отзывчивым человеком. Коллеги всегда видели ее с улыбкой и позитивным жизненным настроем. В это тяжелое время от имени всего Медиахолдинга выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написали коллеги с медиахолдинга «Первый областной». По словам гендиректора АО «Обл-ТВ» Анны Вороновой, они готовы оказать любую помощь семье. Коллеги скорбят вместе с родными Иванниковой. Авария произошла 22 июня на 18-м километре трассы Южноуральск-Магнитогорск. Из-за ошибки водителя Mitsubishi Outlander, в котором находилась Иванникова, вылетел с мокрой дороги. В результате погибла сама женщина и ее 12-летняя дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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