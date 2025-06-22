Коллеги соболезнуют семье погибшей челябинской журналистки

Коллеги выразили соболезнования семье бывшего главного редактора «Искры» Алисы Иванниковой, которая вместе с дочерью погибла в ДТП на мокрой дороге. Все вспоминают ее профессионализм. В последнее время Иванникова работала в структуре холдинга ОТВ.
«Алиса была не только профессионалом своего дела, но светлым, отзывчивым человеком. Коллеги всегда видели ее с улыбкой и позитивным жизненным настроем. В это тяжелое время от имени всего Медиахолдинга выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написали коллеги с медиахолдинга «Первый областной».
По словам гендиректора АО «Обл-ТВ» Анны Вороновой, они готовы оказать любую помощь семье. Коллеги скорбят вместе с родными Иванниковой.
Авария произошла 22 июня на 18-м километре трассы Южноуральск-Магнитогорск. Из-за ошибки водителя Mitsubishi Outlander, в котором находилась Иванникова, вылетел с мокрой дороги. В результате погибла сама женщина и ее 12-летняя дочь.
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