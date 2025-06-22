22 июня 2025

Виновник взрыва в жилом доме в Серове скончался

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Взрыв газа произошел 22 июня
Взрыв газа произошел 22 июня Фото:
новость из сюжета
В Серове взорвался газ

Мужчина, в чьей квартире в Серове взорвался газ, скончался. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Пострадавший, который был экстренно доставлен вертолетом санитарной авиации в Екатеринбург с ожогами, скончался от полученных травм», — пояснили в пресс-службе. Ранее у мужчины зафиксировали 63% ожогов тела.

Взрыв газа произошел утром 22 июня в пятиэтажном доме на улице Зеленой, 7а, в Серове. В результате ЧП пострадало пять человек, 38-летний владелец квартиры был доставлен в ожоговый центр Екатеринбурга. Причиной взрыва могло стать включение чайника. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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Мужчина, в чьей квартире в Серове взорвался газ, скончался. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Пострадавший, который был экстренно доставлен вертолетом санитарной авиации в Екатеринбург с ожогами, скончался от полученных травм» , — пояснили в пресс-службе. Ранее у мужчины зафиксировали 63% ожогов тела. Взрыв газа произошел утром 22 июня в пятиэтажном доме на улице Зеленой, 7а, в Серове. В результате ЧП пострадало пять человек, 38-летний владелец квартиры был доставлен в ожоговый центр Екатеринбурга. Причиной взрыва могло стать включение чайника. Подробнее — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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