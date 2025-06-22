Виновник взрыва в жилом доме в Серове скончался

Мужчина, в чьей квартире в Серове взорвался газ, скончался. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«Пострадавший, который был экстренно доставлен вертолетом санитарной авиации в Екатеринбург с ожогами, скончался от полученных травм», — пояснили в пресс-службе. Ранее у мужчины зафиксировали 63% ожогов тела.
Взрыв газа произошел утром 22 июня в пятиэтажном доме на улице Зеленой, 7а, в Серове. В результате ЧП пострадало пять человек, 38-летний владелец квартиры был доставлен в ожоговый центр Екатеринбурга. Причиной взрыва могло стать включение чайника. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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