На предприятии вспыхнул пожар из-за атаки дрона: карта атак БПЛА за 23 июня

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23 украинских беспилотника сбили над регионами России
23 украинских беспилотника сбили над регионами России Фото:

В Ростовской области зафиксировано возгорание на промышленном объекте после атаки беспилотников, пострадавших нет. Одновременно в Тульской и Курской областях объявлена угроза атак дронов, силы ПВО приведены в боевую готовность. Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 30 украинских БПЛА над южными регионами страны. В Белгородской области дрон атаковал гражданский автомобиль, двое получили травмы. Подробнее об атаке беспилотников — в материале URA.RU.

Легенда карты
Легенда карты
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БПЛА атаковали промышленный объект в Ростовской области

В Ростовской области зафиксировано возгорание на предприятии после атаки беспилотников. Инцидент произошел на производстве в Каменском районе, подтвердил губернатор Юрий Слюсарь.

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, пострадавших среди сотрудников нет. Слюсарь также сообщил о ликвидации дронов в пяти районах, включая Каменский и Миллеровский.

Тульская и Курская области под угрозой атак БПЛА

В Тульской области вечером 22 июня была объявлена угроза атаки беспилотников, о чем предупредил губернатор Дмитрий Миляев. Уже через час угроза была снята, и регион вернулся к обычному режиму работы. Тем временем в Курской области также объявили опасность атаки БПЛА, приведя в боевую готовность системы противовоздушной обороны, сообщил оперативный штаб правительства региона в telegram-канале.

Беспилотник атаковал автомобиль (Архивное фото)
Беспилотник атаковал автомобиль (Архивное фото)
Фото:

Российские ПВО продолжают отражать массированную атаку украинских дронов

Российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над южными регионами страны. Четыре дрона сбили над Волгоградской областью, два — над Астраханской, и один над Ростовской областью.  Падение обломков вызвало лишь незначительные возгорания сухой травы, которые быстро ликвидировали пожарные, сообщают губернаторы регионов.

Ночью атаки продолжились — с 22:00 до 07:00 ПВО уничтожили ещё 23 вражеских БПЛА. Основной удар пришелся на Ростовскую область, где сбили 14 дронов, еще пять ликвидировали над Волгоградской и четыре над Астраханской областями, сообщает Минобороны РФ.

Последствия от беспилотников

В Белгородской области беспилотник обстрелял автомобиль, в котором находились водитель и 16-летний подросток. Пострадавшие получили травмы головы, но смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Госпитализация не потребовалась — у мужчины зафиксировали ушиб, у подростка диагностировали сотрясение мозга, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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В Ростовской области зафиксировано возгорание на промышленном объекте после атаки беспилотников, пострадавших нет. Одновременно в Тульской и Курской областях объявлена угроза атак дронов, силы ПВО приведены в боевую готовность. Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 30 украинских БПЛА над южными регионами страны. В Белгородской области дрон атаковал гражданский автомобиль, двое получили травмы. Подробнее об атаке беспилотников — в материале URA.RU. БПЛА атаковали промышленный объект в Ростовской области В Ростовской области зафиксировано возгорание на предприятии после атаки беспилотников. Инцидент произошел на производстве в Каменском районе, подтвердил губернатор Юрий Слюсарь. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, пострадавших среди сотрудников нет. Слюсарь также сообщил о ликвидации дронов в пяти районах, включая Каменский и Миллеровский. Тульская и Курская области под угрозой атак БПЛА В Тульской области вечером 22 июня была объявлена угроза атаки беспилотников, о чем предупредил губернатор Дмитрий Миляев. Уже через час угроза была снята, и регион вернулся к обычному режиму работы. Тем временем в Курской области также объявили опасность атаки БПЛА, приведя в боевую готовность системы противовоздушной обороны, сообщил оперативный штаб правительства региона в telegram-канале. Российские ПВО продолжают отражать массированную атаку украинских дронов Российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над южными регионами страны. Четыре дрона сбили над Волгоградской областью, два — над Астраханской, и один над Ростовской областью.  Падение обломков вызвало лишь незначительные возгорания сухой травы, которые быстро ликвидировали пожарные, сообщают губернаторы регионов. Ночью атаки продолжились — с 22:00 до 07:00 ПВО уничтожили ещё 23 вражеских БПЛА. Основной удар пришелся на Ростовскую область, где сбили 14 дронов, еще пять ликвидировали над Волгоградской и четыре над Астраханской областями, сообщает Минобороны РФ. Последствия от беспилотников В Белгородской области беспилотник обстрелял автомобиль, в котором находились водитель и 16-летний подросток. Пострадавшие получили травмы головы, но смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Госпитализация не потребовалась — у мужчины зафиксировали ушиб, у подростка диагностировали сотрясение мозга, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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