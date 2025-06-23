Знакомые опровергли смерть сына челябинской журналистки Иванниковой

Знакомые семьи Иванниковых опровергли смерть 6-летнего сына в ДТП на трассе между Южноуральском и Магнитогорском. По их словам, ребенок уже находится дома с бабушкой.
«Ребенка госпитализировали после ДТП. У него были зафиксированы ушибы и синяки. Но сейчас он уже дома с бабушкой», — рассказали URA.RU знакомые.
Ранее появилась информация, что ребенок скончался в больнице. Но, как сообщили агентству в минздраве области, бригада скорой медицинской помощи города Пласт доставила в приемное отделение Южноуральской городской больницы мужчину и мальчика. Оба пострадавших были осмотрены врачами, им оказана необходимая медицинская помощь. По результатам осмотра госпитализация не потребовалась — состояние пациентов стабильное, угрозы жизни и здоровью нет.
Авария, в которой погибли Иванникова с дочерью, произошла 22 июня на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. Предварительно, машину выбросило в кювет на мокрой дороге.
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