Знакомые опровергли смерть сына челябинской журналистки Иванниковой

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Жизни и здоровью сына Алисы Иванниковой ничего не угрожает
Жизни и здоровью сына Алисы Иванниковой ничего не угрожает Фото:

Знакомые семьи Иванниковых опровергли смерть 6-летнего сына в ДТП на трассе между Южноуральском и Магнитогорском. По их словам, ребенок уже находится дома с бабушкой.

«Ребенка госпитализировали после ДТП. У него были зафиксированы ушибы и синяки. Но сейчас он уже дома с бабушкой», — рассказали URA.RU знакомые.

Ранее появилась информация, что ребенок скончался в больнице. Но, как сообщили агентству в минздраве области, бригада скорой медицинской помощи города Пласт доставила в приемное отделение Южноуральской городской больницы мужчину и мальчика. Оба пострадавших были осмотрены врачами, им оказана необходимая медицинская помощь. По результатам осмотра госпитализация не потребовалась — состояние пациентов стабильное, угрозы жизни и здоровью нет.

Авария, в которой погибли Иванникова с дочерью, произошла 22 июня на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. Предварительно, машину выбросило в кювет на мокрой дороге.

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Знакомые семьи Иванниковых опровергли смерть 6-летнего сына в ДТП на трассе между Южноуральском и Магнитогорском. По их словам, ребенок уже находится дома с бабушкой. «Ребенка госпитализировали после ДТП. У него были зафиксированы ушибы и синяки. Но сейчас он уже дома с бабушкой», — рассказали URA.RU знакомые. Ранее появилась информация, что ребенок скончался в больнице. Но, как сообщили агентству в минздраве области, бригада скорой медицинской помощи города Пласт доставила в приемное отделение Южноуральской городской больницы мужчину и мальчика. Оба пострадавших были осмотрены врачами, им оказана необходимая медицинская помощь. По результатам осмотра госпитализация не потребовалась — состояние пациентов стабильное, угрозы жизни и здоровью нет. Авария, в которой погибли Иванникова с дочерью, произошла 22 июня на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. Предварительно, машину выбросило в кювет на мокрой дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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