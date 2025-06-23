ВС Ирана заявили о начале войны с США

ВС Ирана обвинили США в прямом участии в войне против Тегерана. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия».
«Преступная Америка, <...> вступила в непосредственную войну с Ираном и напала на священную иранскую землю», — сказал представитель в эфире иранской гостелерадиокомпании. По его словам, действия США являются «явным нарушением суверенитета» страны.
Напомним, в ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США нанесли авиаудары по трем важнейшим объектам ядерной инфраструктуры Ирана: подземному комплексу в Фордо, предприятию в Натанзе и хранилищу урана вблизи Исфахана. Целью операции стало выведение из строя иранских мощностей по обогащению урана.
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