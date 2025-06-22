22 июня 2025
21 июня 2025

В Ханты-Мансийск на олимпиаду по физике съедутся школьники из 15 стран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники из 15 стран примут участие в олимпиаде по физике в Ханты-Мансийске
Школьники из 15 стран примут участие в олимпиаде по физике в Ханты-Мансийске Фото:

С 29 по 8 июля в Ханты-Мансийске состоится Международная научная физическая олимпиада. В ней примут участие 60 школьников из 15 стран, рассказал URA.RU директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин.

«Заявлено 60 участников заявлено из 15 стран. Это Азербайджан, Индия, Пакистан Казахстан, Таиланд Куба, Кыргызстан, Лаос, Мексика, Бангладеш, Малайзия, Беларусь, Таджикистан и Узбекистан», — рассказал Алексей Дренин.

Школьники будут принимать участие в олимпиаде в очном и дистанционном формате. Мероприятие будет вестись на двух языках — русском и английском. Страны-участники могут направить делегацию из учеников до пяти человек в возрасте до 20 лет. Олимпиаду организует Министерство просвещения РФ и Московский физико-технический институт при поддержке правительства ХМАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 29 по 8 июля в Ханты-Мансийске состоится Международная научная физическая олимпиада. В ней примут участие 60 школьников из 15 стран, рассказал URA.RU директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин. «Заявлено 60 участников заявлено из 15 стран. Это Азербайджан, Индия, Пакистан Казахстан, Таиланд Куба, Кыргызстан, Лаос, Мексика, Бангладеш, Малайзия, Беларусь, Таджикистан и Узбекистан», — рассказал Алексей Дренин. Школьники будут принимать участие в олимпиаде в очном и дистанционном формате. Мероприятие будет вестись на двух языках — русском и английском. Страны-участники могут направить делегацию из учеников до пяти человек в возрасте до 20 лет. Олимпиаду организует Министерство просвещения РФ и Московский физико-технический институт при поддержке правительства ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...