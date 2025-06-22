В Ханты-Мансийск на олимпиаду по физике съедутся школьники из 15 стран

С 29 по 8 июля в Ханты-Мансийске состоится Международная научная физическая олимпиада. В ней примут участие 60 школьников из 15 стран, рассказал URA.RU директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин.
«Заявлено 60 участников заявлено из 15 стран. Это Азербайджан, Индия, Пакистан Казахстан, Таиланд Куба, Кыргызстан, Лаос, Мексика, Бангладеш, Малайзия, Беларусь, Таджикистан и Узбекистан», — рассказал Алексей Дренин.
Школьники будут принимать участие в олимпиаде в очном и дистанционном формате. Мероприятие будет вестись на двух языках — русском и английском. Страны-участники могут направить делегацию из учеников до пяти человек в возрасте до 20 лет. Олимпиаду организует Министерство просвещения РФ и Московский физико-технический институт при поддержке правительства ХМАО.
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