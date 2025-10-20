В ХМАО больше половины жителей собираются работать после выхода на пенсию

Жители ХМАО планируют работать после выхода на пенсию из-за нехватки денег Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Больше половины жителей Югры — 57% — намерены продолжать трудиться после выхода на пенсию. Только 4% собираются отдыхать на пенсии, сообщили URA.RU аналитики портала HeadHunter.

«Больше половины опрошенных в ХМАО (57%) планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Еще 26% респондентов уже являются пенсионерами и продолжают работать. Лишь 4% не планируют работать после выхода на пенсию, а остальные затруднились ответить», — уточнили исследователи.

Основной причиной продолжения работы остается нехватка денег (60% опрошенных), а также привычка трудиться и нежелание сидеть дома (48%). Среди других факторов — отсутствие других работающих членов семьи. При этом женщины чаще мужчин сталкиваются с отказами из-за возраста (34% против 30%), а мужчины чаще жалуются на низкий уровень зарплат.

