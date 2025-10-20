Самолет из ХМАО в Москву задерживается на 12 часов
В аэропорту Нижневартовска на 12 часов задержали рейс в Москву
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
В аэропорту Нижневартовска на 12 часов задержан рейс в московский аэропорт «Шереметьево». По расписанию самолет должен был вылететь в 05:30, однако из-за технических причин отправление перенесли на 17:00, сообщили URA.RU в справочной службе воздушной гавани.
«Вылет рейса Нижневартовск- Москва перенесен на 17:00. Задержка вылета связана с техническими причинами», — уточнили в аэропорту Нижневартовска. По данным онлайн-табло, рейс выполняет компания «Аэрофлот».
Обновлено в 10:36
«Вылет рейса SU1647 Нижневартовск — Москва первоначально был задержан по технической причине. Дополнительно задержка продлена из-за необходимости предоставления отдыха экипажу, чтобы не превышать норматив допустимого рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов», — сообщили URA.RU в «Аэрофлоте». На время ожидания пассажирам предоставили напитки и питание. Желающие могут отдохнуть в гостинице.
