Самолет из ХМАО в Москву задерживается на 12 часов

В аэропорту Нижневартовска на 12 часов задержали рейс в Москву Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В аэропорту Нижневартовска на 12 часов задержан рейс в московский аэропорт «Шереметьево». По расписанию самолет должен был вылететь в 05:30, однако из-за технических причин отправление перенесли на 17:00, сообщили URA.RU в справочной службе воздушной гавани.

«Вылет рейса Нижневартовск- Москва перенесен на 17:00. Задержка вылета связана с техническими причинами», — уточнили в аэропорту Нижневартовска. По данным онлайн-табло, рейс выполняет компания «Аэрофлот».

Обновлено в 10:36