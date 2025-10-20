Вице-мэр из ХМАО арестован до декабря. Инсайд
Гусенков помещен в СИЗО по решению суда
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Первый замглавы Нефтеюганска Павел Гусенков арестован до 4 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Суд вынес меру пресечения. Гусенков арестован до 4 декабря», — рассказал инсайдер. Заседание проходило вечером в воскресенье 19 октября.
Гусенкову вменяется превышение должностных полномочий. По версии следствия, он может быть связан с уголовным делом о продаже экс-депутатом Виктором Фединым муниципального имущества — недвижимости комбината питания, сети муниципальных аптек «Фармация» и иных активов. Депутата осудили за нарушение правил публикации информации об аукционе, но инсайдеры говорят, что местная газета могла по указанию Гусенкова допечатать тираж с объявлением, чтобы скрыть нарушения.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе судов Югры. На момент публикации ответ не поступил.
