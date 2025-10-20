Логотип РИА URA.RU
Вице-мэр из ХМАО арестован до декабря. Инсайд

Первого замглавы Нефтеюганска Гусенкова арестовали до 4 декабря
20 октября 2025 в 10:16
Гусенков помещен в СИЗО по решению суда

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый замглавы Нефтеюганска Павел Гусенков арестован до 4 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Суд вынес меру пресечения. Гусенков арестован до 4 декабря», — рассказал инсайдер. Заседание проходило вечером в воскресенье 19 октября.

Гусенкову вменяется превышение должностных полномочий. По версии следствия, он может быть связан с уголовным делом о продаже экс-депутатом Виктором Фединым муниципального имущества — недвижимости комбината питания, сети муниципальных аптек «Фармация» и иных активов. Депутата осудили за нарушение правил публикации информации об аукционе, но инсайдеры говорят, что местная газета могла по указанию Гусенкова допечатать тираж с объявлением, чтобы скрыть нарушения.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе судов Югры. На момент публикации ответ не поступил.

