Первый замглавы Нефтеюганска Павел Гусенков арестован до 4 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

Гусенкову вменяется превышение должностных полномочий. По версии следствия, он может быть связан с уголовным делом о продаже экс-депутатом Виктором Фединым муниципального имущества — недвижимости комбината питания, сети муниципальных аптек «Фармация» и иных активов. Депутата осудили за нарушение правил публикации информации об аукционе, но инсайдеры говорят, что местная газета могла по указанию Гусенкова допечатать тираж с объявлением, чтобы скрыть нарушения.