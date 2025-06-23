Глава МИД Ирана передаст Путину письмо от верховного лидера

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Аббас Аракчи уже прибыл в Москву с визитом для встречи с Путиным
Аббас Аракчи уже прибыл в Москву с визитом для встречи с Путиным Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи передаст президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой о поддержке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Тегеране.

«Глава иранского МИД Аббас Аракчи должен передать письмо от Хаменеи Путину с просьбой о поддержке с его стороны», — говорится в сообщении. По данным агентства, визит Аракчи в Москву связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке после недавних ударов США и Израиля по территории Ирана.

Собеседники Reuters подчеркнули, что на данный момент в Тегеране считают российскую поддержку недостаточной и рассчитывают на более активные действия со стороны Москвы. Представители иранской стороны не уточнили, какую именно помощь они ожидают от России. Официальные комментарии российских властей по этому вопросу пока отсутствуют.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане, стремясь уничтожить или ослабить ядерную программу страны. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран должен согласиться на прекращение «войны», иначе последуют серьезные последствия. Аббас Аракчи, в свою очередь, отметил, что «дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай», и Иран намерен защищать свои интересы. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила, что развитие ядерной программы не остановится. Удары США вызвали осуждение на международной арене: генсек ООН Антониу Гутерреш назвал их опасной эскалацией. Россия, Куба и Китай также раскритиковали действия Вашингтона.

Министр иностранных дел Ирана уже прибыл в Москву с рабочим визитом для обсуждения с Владимиром Путиным последствий недавних ударов Израиля и США по территории Ирана. Визит был анонсирован как часть стратегического взаимодействия между Ираном и Россией.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи передаст президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой о поддержке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Тегеране. «Глава иранского МИД Аббас Аракчи должен передать письмо от Хаменеи Путину с просьбой о поддержке с его стороны», — говорится в сообщении. По данным агентства, визит Аракчи в Москву связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке после недавних ударов США и Израиля по территории Ирана. Собеседники Reuters подчеркнули, что на данный момент в Тегеране считают российскую поддержку недостаточной и рассчитывают на более активные действия со стороны Москвы. Представители иранской стороны не уточнили, какую именно помощь они ожидают от России. Официальные комментарии российских властей по этому вопросу пока отсутствуют. В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане, стремясь уничтожить или ослабить ядерную программу страны. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран должен согласиться на прекращение «войны», иначе последуют серьезные последствия. Аббас Аракчи, в свою очередь, отметил, что «дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай», и Иран намерен защищать свои интересы. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила, что развитие ядерной программы не остановится. Удары США вызвали осуждение на международной арене: генсек ООН Антониу Гутерреш назвал их опасной эскалацией. Россия, Куба и Китай также раскритиковали действия Вашингтона. Министр иностранных дел Ирана уже прибыл в Москву с рабочим визитом для обсуждения с Владимиром Путиным последствий недавних ударов Израиля и США по территории Ирана. Визит был анонсирован как часть стратегического взаимодействия между Ираном и Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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