Ответ Ирана на атаку США, как покинуть Израиль: главное о конфликте на Ближнем Востоке

США нанесли удар по ядерным объектам Ирана. При атаке США использовали отвлекающий маневр при переброске стратегических бомбардировщиков B-2 для атаки по ядерным объектам в Иране. Главное о конфликте на Ближнем Востоке на 23 июня — в материале URA.RU.
В Бушере, где расположена атомная станция, произошли взрывы
Вечером 22 июня в городе Бушер, где находится единственная функционирующая атомная электростанция Ирана, строящаяся с участием России, прогремела серия взрывов. Об этом информирует иранское информационное агентство Nour News. Однако подробностей не приводится.
Как США атаковали Иран
ВС Израиля выполнили одну просьбу Трампа, прежде чем США ударили по Ирану
По просьбе президента США Дональда Трампа Израиль в течение двух суток до начала американских авиаударов по иранским ядерным объектам ликвидировал несколько иранских систем противовоздушной обороны, пишет портал Axios, ссылаясь на собственные источники.
Трамп высказал соответствующую просьбу во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это было сделано с целью обезопасить маршрут для стратегических бомбардировщиков B-2.
США обманом отправили истребители B-2 в Иран
Газета New York Times, ссылаясь на источники в военных кругах США, сообщила, что при переброске стратегических бомбардировщиков B-2 для нанесения удара по иранским ядерным объектам американские военные применили отвлекающую тактику. Согласно материалу, одна из групп самолетов проследовала в направлении, противоположном Ближнему Востоку, при этом на борту были активированы радиолокационные ответчики, чтобы ввести в заблуждение потенциальных наблюдателей.
Ответ Ирана на атаки США и Израиля
Ответ Ирана на атаки со стороны Израиля
Любое ответное действие Ирана на атаки Израиля встретит негативную реакцию западных стран, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
На протяжении последних восьми дней ситуация между Израилем и Ираном обостряется, стороны обмениваются ракетными ударам. Кнайсль также отметила, что в западном сообществе проявляется тенденция забывать, с чего начался нынешний конфликт. В то же время она выразила надежду, что государства Запада восстановят объективную последовательность событий и будут учитывать реальное развитие ситуации.
Иран назвал ответом США уничтожение Израиля
Первым ответом Тегерана на удары США по трем иранским ядерным объектам станет уничтожение Израиля, сообщил старший советник спикера парламента Ирана Мехди Мохаммади. По его словам, вопрос о масштабах ущерба, который был нанесен ядерному объекту Фордо и другим площадкам, не является главным в текущей ситуации.
В своем сообщении Мохаммади подчеркнул, что «чтобы отсечь руку Америки, нужно перерезать горло Нетаньяху». Он не уточнил, какие конкретные меры могут быть предприняты и в какие сроки.
КСИР не намерен прекращать обстрелы Израиля
Иран намерен осуществлять дальнейшие ракетные атаки по территории Израиля. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на командующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.
Не все смогут покинуть Израиль на фоне ударов Ирана
С 23 июня иностранным гражданам, находящимся в Израиле после введения ограничений на авиасообщение в связи с обострением ситуации вокруг Ирана, будет предоставлена возможность выезда из страны на специальных эвакуационных рейсах. Об этом заявила министр транспорта Израиля Мири Регев, отметив, что количество пассажиров на каждом рейсе будет ограничено — не более 50 человек смогут покинуть Израиль на одном самолете одновременно.
Обращался ли Израиль к хуситам из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах»
Иран не обращался к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) с просьбой о поддержке в противостоянии с Израилем и Соединенными Штатами, сообщил член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухейти в интервью телеканалу Al Jazeera. Ранее Йемен объявил о готовности вступления в конфликт на Ближнем Востоке.
Аль-Бухейти отметил, что мятежники ждут «решения Ирана относительно ответа на атаку США». «Мы поддержим любую арабскую или исламскую страну, если она подвергнется агрессии со стороны США», — отметили там.
Турция обвинила Израиль в агрессии
Министры иностранных дел стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) на заседании в Стамбуле 21–22 июня обсудили действия Израиля, которые назвали угрозой региональной безопасности и стабильности. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По итогам мероприятия участники согласовали 156 резолюций, направленных на решение общих проблем стран ОИС, а также защиту прав мусульманских меньшинств. Было принято решение о создании специальной контактной группы для координации позиций по ситуации в Иране. Турция, по словам Фидана, подтвердила свою неизменную поддержку палестинскому народу и подчеркнула важность противодействия эскалации конфликтов в регионе.
Поворотный момент после ударов США
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир назвал американский удар по иранским ядерным объектам «очень точным и впечатляющим». По его словам, теперь израильская военная операция против Ирана подошла «к поворотному моменту». Замир подчеркнул, что американский удар был осуществлен в результате «совместным дипломатическим и военным усилиям», предпринятых совместно Израилем и Соединенными Штатами.
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