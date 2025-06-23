В Кремле заявили о готовности помочь Ирану

Россия готова оказать помощь Ирану, в том числе выступить посредником, если это потребуется. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все зависит от того, что необходимо Ирану. Мы предложили посреднические усилия… Дальше все зависит от того, что сейчас необходимо Ирану», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он отметил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в Иране и поддерживает рабочие контакты с официальными лицами этой страны. По словам представителя Кремля, Россия готова рассмотреть различные варианты поддержки и взаимодействия, если Тегеран обратится за помощью.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 22 июня в войну вступили США. Американские ВВС совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана.
Для этого Вашингтон использовал бомбардировщики В-2, которые несли сверхмощные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известные как «бомба-бункер».
О совершенном ударе сообщил глава США Дональд Трамп. Некоторые представители Конгресса отметили, что атака совершалась без разрешения законодательного органа и потребовали его импичмента.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи срочно прибыл в Москву. Он высказал намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
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