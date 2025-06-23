В новом пермском зоопарке построят огромный акватеррариум

В адресную инвестиционную программу Пермского края были внесены корректировки, затрагивающие работы по строительству нового зоопарка. Так, в 2025 году предполагается завершить первый этап работ. При этом второй этап, включающий возведение акватеррариума, выделен в самостоятельный раздел проекта.
«В настоящее время проводится проектирование акватеррариума. Согласно обновленным стандартам содержания животных, площадь данного объекта будет увеличена почти в два раза по сравнению с первоначальными планами и превысит 3,5 тысячи квадратных метров. В здании будет установлено современное оборудование, позволяющее создать оптимальные условия для проживания морских животных, змей и рептилий», — сообщает Министерство строительства Пермского края на официальном сайте.
Помимо основных экспозиций, в акватеррариуме предусмотрено размещение лабораторий, мастерских, инсектария для разведения насекомых. Кроме того, там разместится виварий, предназначенный для научного содержания животных.
Сейчас на территории строящегося зоопарка уже началась реализация проекта по созданию веревочного парка, который станет дополнительной зоной для активного отдыха наряду с детской игровой площадкой. Параллельно продолжаются работы по благоустройству и озеленению: высаживаются деревья, включая крупномерные саженцы, и оформляются зеленые зоны вблизи вольеров.
Строительство нового зоопарка реализуется в два этапа, каждый из которых разделен на пусковые комплексы. Такой подход позволяет вводить объекты в эксплуатацию по мере их готовности, не дожидаясь окончания строительства всего комплекса.
Общая площадь будущего зоосада составит 25 гектаров. На территории разместятся пять крупных комплексов для содержания животных: «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Африканская саванна» и «Тропический рай и страна обезьян». Также проект предусматривает отдельные здания для контактного зоопарка и акватеррариума. Перевозка животных с прежней территории осуществляется поэтапно.
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