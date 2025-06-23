В Хабаровском крае из-за сильных дождей резко поднялся уровень воды в реках Ургал и Чемчуко. В поселке Ургал 1 затоплено 36 жилых домов, вода также покрыла дворы и дороги. По данным главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, в зоне подтопления оказались 87 человек, включая 14 детей. Уровень воды продолжает медленно расти из-за насыщенных влагой близлежащих болот. Для помощи жителям организована доставка продуктов и подготовлена спецтехника для возможной эвакуации. Подробнее о потопах в Хабаровском крае и Приморье — в материале URA.RU.
Наводнение в Хабаровском крае
Сильные дожди вызвали резкий подъем воды в реках Ургал и Чемчуко, что привело к подтоплению 36 домов в поселке Ургал 1. По данным главы района Алексея Маслова, вода затопила не только жилые строения, но и дворовые территории с дорогами, затронув 87 местных жителей, среди которых 14 детей. Уровень воды продолжает медленно повышаться из-за насыщенных влагой близлежащих болот.
Дороги к населенному пункту оказались непроходимыми для обычного транспорта, доставка продуктов и воды осуществляется на спецтехнике. Для эвакуации людей подготовлены автомобили «Урал» и лодки. Местные власти контролируют ситуацию, глава района лично находится в зоне ЧС.
Власти готовятся к принудительной эвакуации
Глава Новоургальского городского поселения Евгений Стуков призвали жителей собрать документы и ценные вещи на случай экстренной эвакуации. Пока большинство жителей самостоятельно перебираются на незатопленные участки, официальных заявок на эвакуацию не поступало.
В администрации подчеркивают, что при ухудшении ситуации к вечеру будет организовано принудительное переселение людей, отмечает Маслов. В Новом Ургале уже готовят пункт временного размещения для возможных пострадавших.
Шторм на Камчатке
На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за приближающегося циклона. Спасатели прогнозируют размыв песчаных кос и подтопление низменных участков возле сел Вывенка, Корф и Апука. Непогода уже привела к задержке десяти авиарейсов в главном аэропорту полуострова, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Перебои с электричеством и водой в Приморье
Более 14 тысяч жителей Приморского края остались без электроснабжения из-за сильного ветра и осадков. Больше всего пострадали Лазовский и Ольгинский округа, а также поселок Авангард. Авария на электросетях в Фокино привела к остановке водозабора, оставив город без водоснабжения, сообщает прокуратура региона.
Для временного решения проблемы к объектам подключили резервные источники питания. В Фокино организован подвоз питьевой воды для жителей.
Также прогнозируется усиление ветра до 27 м/с на южном побережье края в ближайшие сутки. В зону возможного подтопления добавлены четыре района: Хасанский, Уссурийский, Михайловский и Лазовский, сообщает пресс-служба гидрометцентра.
Уровень воды продолжает расти
После сильных дождей вода поднялась в реке Чегдомын, затопив территории Нижнего Чегдомына. В настоящее время также на многих реках региона сохраняется повышенная водность, а на Амуре, Бурее и других реках уровень превышает норму на 0,5–1,5 метра.
На реках Бурея, Тырма, Амгунь и Урми наблюдается значительный подъем уровня воды — до 109 см в сутки. Поймы рек Бурея, Урми, Кур, Сукпай и Амгунь частично затоплены на глубину от 0,1 до 0,9 метра, сообщает ГУ МЧС России.
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