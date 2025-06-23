36 домов затоплено, 87 человек в зоне ЧС: наводнение в Хабаровском крае. Фоторепортаж

В Хабаровском крае из-за дождей затопило 36 жилых домов
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Сильные дожди затопили Хабаровский край
Сильные дожди затопили Хабаровский край Фото:

В Хабаровском крае из-за сильных дождей резко поднялся уровень воды в реках Ургал и Чемчуко. В поселке Ургал 1 затоплено 36 жилых домов, вода также покрыла дворы и дороги. По данным главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, в зоне подтопления оказались 87 человек, включая 14 детей. Уровень воды продолжает медленно расти из-за насыщенных влагой близлежащих болот. Для помощи жителям организована доставка продуктов и подготовлена спецтехника для возможной эвакуации. Подробнее о потопах в Хабаровском крае и Приморье — в материале URA.RU.

Наводнение в Хабаровском крае

Сильные дожди вызвали резкий подъем воды в реках Ургал и Чемчуко, что привело к подтоплению 36 домов в поселке Ургал 1. По данным главы района Алексея Маслова, вода затопила не только жилые строения, но и дворовые территории с дорогами, затронув 87 местных жителей, среди которых 14 детей. Уровень воды продолжает медленно повышаться из-за насыщенных влагой близлежащих болот.

Дороги к населенному пункту оказались непроходимыми для обычного транспорта, доставка продуктов и воды осуществляется на спецтехнике. Для эвакуации людей подготовлены автомобили «Урал» и лодки. Местные власти контролируют ситуацию, глава района лично находится в зоне ЧС.

Власти готовятся к принудительной эвакуации

Глава Новоургальского городского поселения Евгений Стуков призвали жителей собрать документы и ценные вещи на случай экстренной эвакуации. Пока большинство жителей самостоятельно перебираются на незатопленные участки, официальных заявок на эвакуацию не поступало.

В администрации подчеркивают, что при ухудшении ситуации к вечеру будет организовано принудительное переселение людей, отмечает Маслов. В Новом Ургале уже готовят пункт временного размещения для возможных пострадавших. 

Шторм на Камчатке

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за приближающегося циклона. Спасатели прогнозируют размыв песчаных кос и подтопление низменных участков возле сел Вывенка, Корф и Апука. Непогода уже привела к задержке десяти авиарейсов в главном аэропорту полуострова, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Перебои с электричеством и водой в Приморье

Более 14 тысяч жителей Приморского края остались без электроснабжения из-за сильного ветра и осадков. Больше всего пострадали Лазовский и Ольгинский округа, а также поселок Авангард. Авария на электросетях в Фокино привела к остановке водозабора, оставив город без водоснабжения, сообщает прокуратура региона.

Для временного решения проблемы к объектам подключили резервные источники питания. В Фокино организован подвоз питьевой воды для жителей.

Также прогнозируется усиление ветра до 27 м/с на южном побережье края в ближайшие сутки. В зону возможного подтопления добавлены четыре района: Хасанский, Уссурийский, Михайловский и Лазовский, сообщает пресс-служба гидрометцентра.

Уровень воды продолжает расти

После сильных дождей вода поднялась в реке Чегдомын, затопив территории Нижнего Чегдомына. В настоящее время также на многих реках региона сохраняется повышенная водность, а на Амуре, Бурее и других реках уровень превышает норму на 0,5–1,5 метра.

На реках Бурея, Тырма, Амгунь и Урми наблюдается значительный подъем уровня воды — до 109 см в сутки. Поймы рек Бурея, Урми, Кур, Сукпай и Амгунь частично затоплены на глубину от 0,1 до 0,9 метра, сообщает ГУ МЧС России.

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В Хабаровском крае из-за сильных дождей резко поднялся уровень воды в реках Ургал и Чемчуко. В поселке Ургал 1 затоплено 36 жилых домов, вода также покрыла дворы и дороги. По данным главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, в зоне подтопления оказались 87 человек, включая 14 детей. Уровень воды продолжает медленно расти из-за насыщенных влагой близлежащих болот. Для помощи жителям организована доставка продуктов и подготовлена спецтехника для возможной эвакуации. Подробнее о потопах в Хабаровском крае и Приморье — в материале URA.RU. Наводнение в Хабаровском крае Сильные дожди вызвали резкий подъем воды в реках Ургал и Чемчуко, что привело к подтоплению 36 домов в поселке Ургал 1. По данным главы района Алексея Маслова, вода затопила не только жилые строения, но и дворовые территории с дорогами, затронув 87 местных жителей, среди которых 14 детей. Уровень воды продолжает медленно повышаться из-за насыщенных влагой близлежащих болот. Дороги к населенному пункту оказались непроходимыми для обычного транспорта, доставка продуктов и воды осуществляется на спецтехнике. Для эвакуации людей подготовлены автомобили «Урал» и лодки. Местные власти контролируют ситуацию, глава района лично находится в зоне ЧС. Власти готовятся к принудительной эвакуации Глава Новоургальского городского поселения Евгений Стуков призвали жителей собрать документы и ценные вещи на случай экстренной эвакуации. Пока большинство жителей самостоятельно перебираются на незатопленные участки, официальных заявок на эвакуацию не поступало. В администрации подчеркивают, что при ухудшении ситуации к вечеру будет организовано принудительное переселение людей, отмечает Маслов. В Новом Ургале уже готовят пункт временного размещения для возможных пострадавших.  Шторм на Камчатке На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за приближающегося циклона. Спасатели прогнозируют размыв песчаных кос и подтопление низменных участков возле сел Вывенка, Корф и Апука. Непогода уже привела к задержке десяти авиарейсов в главном аэропорту полуострова, сообщает ГУ МЧС России по региону. Перебои с электричеством и водой в Приморье Более 14 тысяч жителей Приморского края остались без электроснабжения из-за сильного ветра и осадков. Больше всего пострадали Лазовский и Ольгинский округа, а также поселок Авангард. Авария на электросетях в Фокино привела к остановке водозабора, оставив город без водоснабжения, сообщает прокуратура региона. Для временного решения проблемы к объектам подключили резервные источники питания. В Фокино организован подвоз питьевой воды для жителей. Также прогнозируется усиление ветра до 27 м/с на южном побережье края в ближайшие сутки. В зону возможного подтопления добавлены четыре района: Хасанский, Уссурийский, Михайловский и Лазовский, сообщает пресс-служба гидрометцентра. Уровень воды продолжает расти После сильных дождей вода поднялась в реке Чегдомын, затопив территории Нижнего Чегдомына. В настоящее время также на многих реках региона сохраняется повышенная водность, а на Амуре, Бурее и других реках уровень превышает норму на 0,5–1,5 метра. На реках Бурея, Тырма, Амгунь и Урми наблюдается значительный подъем уровня воды — до 109 см в сутки. Поймы рек Бурея, Урми, Кур, Сукпай и Амгунь частично затоплены на глубину от 0,1 до 0,9 метра, сообщает ГУ МЧС России.
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