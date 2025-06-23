В Пермском крае похоронят гранатометчика Леонида Лесникова, погибшего на СВО

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Бойца не стало еще в ноябре 2024 года
Бойца не стало еще в ноябре 2024 года Фото:

В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель  Гайнского округа (Пермский край). Речь идет о гранатометчике Леониде Лесникове.

«Леонид Лесников родился в поселке Жемчужный, а в последнее время проживал вместе с семьей в населенном пункте Кербаты. Погиб при выполнении боевого задания в районе Макеевки. Его не стало еще в ноябре 2024 года», — сообщает администрация Гайнского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». 

Прощание с Леонидом Лесниковым состоится 24 июня в Доме культуры поселка Жемчужный. Жители Кербатов смогут проститься с погибшим военнослужащим 23 июня.

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В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель  Гайнского округа (Пермский край). Речь идет о гранатометчике Леониде Лесникове. «Леонид Лесников родился в поселке Жемчужный, а в последнее время проживал вместе с семьей в населенном пункте Кербаты. Погиб при выполнении боевого задания в районе Макеевки. Его не стало еще в ноябре 2024 года», — сообщает администрация Гайнского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».  Прощание с Леонидом Лесниковым состоится 24 июня в Доме культуры поселка Жемчужный. Жители Кербатов смогут проститься с погибшим военнослужащим 23 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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