В Пермском крае похоронят гранатометчика Леонида Лесникова, погибшего на СВО

В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Гайнского округа (Пермский край). Речь идет о гранатометчике Леониде Лесникове.
«Леонид Лесников родился в поселке Жемчужный, а в последнее время проживал вместе с семьей в населенном пункте Кербаты. Погиб при выполнении боевого задания в районе Макеевки. Его не стало еще в ноябре 2024 года», — сообщает администрация Гайнского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с Леонидом Лесниковым состоится 24 июня в Доме культуры поселка Жемчужный. Жители Кербатов смогут проститься с погибшим военнослужащим 23 июня.
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