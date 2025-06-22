22 июня 2025
21 июня 2025

Житель ХМАО продал пенсионеру вездеход, а затем его выкрал

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанину грозит уголовная ответственность по статье «кража»
Югорчанину грозит уголовная ответственность по статье «кража» Фото:

В Нягани мужчина продал пенсионеру вездеход, а затем его выкрал чтобы перепродать третьим лицам. За это ему грозит уголовная ответственность по статье «кража», сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«В дежурную часть ОМВД России по Нягани обратился местный житель с заявлением о похищении с его участка самодельного вездехода. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что хищение совершил 39-летний житель Нягани, бывший владелец данного транспортного средства», — сообщает telegram-канал ведомства.

Пенсионер купил вездеход за 10 000 рублей. Однако позднее бывший хозяин транспорта устроил скандал во время застолья с друзьями и повредил входную дверь. Подозреваемый пообещал компенсировать ущерб и выкрал ранее проданный вездеход чтобы еще раз продать. Ему грозит уголовная ответственность за кражу, югорчанин находится под подпиской о невыезде.

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В Нягани мужчина продал пенсионеру вездеход, а затем его выкрал чтобы перепродать третьим лицам. За это ему грозит уголовная ответственность по статье «кража», сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «В дежурную часть ОМВД России по Нягани обратился местный житель с заявлением о похищении с его участка самодельного вездехода. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что хищение совершил 39-летний житель Нягани, бывший владелец данного транспортного средства», — сообщает telegram-канал ведомства. Пенсионер купил вездеход за 10 000 рублей. Однако позднее бывший хозяин транспорта устроил скандал во время застолья с друзьями и повредил входную дверь. Подозреваемый пообещал компенсировать ущерб и выкрал ранее проданный вездеход чтобы еще раз продать. Ему грозит уголовная ответственность за кражу, югорчанин находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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