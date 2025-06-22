Житель ХМАО продал пенсионеру вездеход, а затем его выкрал

В Нягани мужчина продал пенсионеру вездеход, а затем его выкрал чтобы перепродать третьим лицам. За это ему грозит уголовная ответственность по статье «кража», сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«В дежурную часть ОМВД России по Нягани обратился местный житель с заявлением о похищении с его участка самодельного вездехода. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что хищение совершил 39-летний житель Нягани, бывший владелец данного транспортного средства», — сообщает telegram-канал ведомства.
Пенсионер купил вездеход за 10 000 рублей. Однако позднее бывший хозяин транспорта устроил скандал во время застолья с друзьями и повредил входную дверь. Подозреваемый пообещал компенсировать ущерб и выкрал ранее проданный вездеход чтобы еще раз продать. Ему грозит уголовная ответственность за кражу, югорчанин находится под подпиской о невыезде.
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