Пермяки продолжают отдыхать за рубежом несмотря на конфликт на Ближнем Востоке

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Время полета до некоторых стран увеличилось
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Туристы из Перми продолжают планировать отпуск в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и других зарубежных странах. Конфликт между Израилем и Ираном никак не повлиял на заграничный отдых, сообщила URA.RU директор пермского турагентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

«У нас никто из туристов не отменяет свой отпуск. Отмен туров от туроператоров тоже не было. Небо над Ираном и Израилем сейчас закрыто. Самолеты просто облетают этот участок, поэтому полет длится на 40-70 минут дольше, чем обычно», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Турагент отметила, что проблемы возникли только с рейсами авиакомпании Air Arabia, которая выполняет полеты из Екатеринбурга в ОАЭ. Авиакомпания отменила рейсы, так как их борта не могут облететь Иран и Израиль без дозаправки.

Ранее URA.RU рассказало, что российские туроператоры из-за войны на Ближнем Востоке понесли убытки на миллионы рублей. По словам главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, из Ирана и Израиля всех туристов вывезли 21 июня, а рейсы из России в ОАЭ были отменены или изменены из-за закрытия воздушного пространства над рядом стран.

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Туристы из Перми продолжают планировать отпуск в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и других зарубежных странах. Конфликт между Израилем и Ираном никак не повлиял на заграничный отдых, сообщила URA.RU директор пермского турагентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «У нас никто из туристов не отменяет свой отпуск. Отмен туров от туроператоров тоже не было. Небо над Ираном и Израилем сейчас закрыто. Самолеты просто облетают этот участок, поэтому полет длится на 40-70 минут дольше, чем обычно», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Турагент отметила, что проблемы возникли только с рейсами авиакомпании Air Arabia, которая выполняет полеты из Екатеринбурга в ОАЭ. Авиакомпания отменила рейсы, так как их борта не могут облететь Иран и Израиль без дозаправки. Ранее URA.RU рассказало, что российские туроператоры из-за войны на Ближнем Востоке понесли убытки на миллионы рублей. По словам главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, из Ирана и Израиля всех туристов вывезли 21 июня, а рейсы из России в ОАЭ были отменены или изменены из-за закрытия воздушного пространства над рядом стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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