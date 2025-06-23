Пермяки продолжают отдыхать за рубежом несмотря на конфликт на Ближнем Востоке

Туристы из Перми продолжают планировать отпуск в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и других зарубежных странах. Конфликт между Израилем и Ираном никак не повлиял на заграничный отдых, сообщила URA.RU директор пермского турагентства «А-Тур» Алина Балыбердина.
«У нас никто из туристов не отменяет свой отпуск. Отмен туров от туроператоров тоже не было. Небо над Ираном и Израилем сейчас закрыто. Самолеты просто облетают этот участок, поэтому полет длится на 40-70 минут дольше, чем обычно», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Турагент отметила, что проблемы возникли только с рейсами авиакомпании Air Arabia, которая выполняет полеты из Екатеринбурга в ОАЭ. Авиакомпания отменила рейсы, так как их борта не могут облететь Иран и Израиль без дозаправки.
Ранее URA.RU рассказало, что российские туроператоры из-за войны на Ближнем Востоке понесли убытки на миллионы рублей. По словам главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, из Ирана и Израиля всех туристов вывезли 21 июня, а рейсы из России в ОАЭ были отменены или изменены из-за закрытия воздушного пространства над рядом стран.
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