Туроператоры из России потеряли миллионы из-за войны на Ближнем Востоке

Российские туроператоры понесли убытки в размере около 200 миллионов рублей из-за конфликта между Израилем и Ираном всего за четыре дня — с 13 по 16 июня. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Вывоз почти всех туристов завершился 21 июня. Туроператоры все делали за свой счет. Наши аналитики сейчас в процессе оценки совокупного ущерба. Но уже сейчас очевидно, что потери туроператоров только за четыре дня (13-16 июня — прим URA.RU) составили около 200 миллионов рублей», — заявила Ломидзе. О текущей ситуации она сообщила в интервью РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.
Глава АТОР уточнила, что обострение ситуации в регионе существенно повлияло на выполнение полетных программ. Многие рейсы из России в ОАЭ и транзитные маршруты были вынужденно отменены или изменены из-за закрытия воздушного пространства над рядом стран.
В результате тысячи российских туристов, находившихся в отпуске или планировавших поездку через этот регион, столкнулись с перебоями. Туроператорам пришлось самостоятельно решать вопросы с продлением проживания в отелях и поиском альтернативных авиарейсов, поскольку некоторые авиакомпании практически прекратили сообщение с Россией.
Ситуация на Ближнем Востоке напряженная. Израиль 13 июня начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. В ночь на 22 июня США вступили в войну, совершив серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. Сообщается, что американские ВВС применили для ударов по целям сверхмощные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известные как «бомба-бункер».
По данным АТОР на 16 июня, число российских граждан, находящихся с туристическими целями в Иране и Израиле, составляло менее 500 человек. В данную статистику вошли как организованные туристические группы, так и индивидуальные путешественники, передает Pravda.ru.
Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня 2025 года. В его работе приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества.
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