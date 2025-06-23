Названа дата похорон погибших в аварии челябинской журналистки Иванниковой и ее дочери

Погибших в ДТП челябинскую журналистку Иваникову и ее дочь похоронят завтра
© Служба новостей «URA.RU»
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Проститься с Иванниковой можно сегодня и завтра
Проститься с Иванниковой можно сегодня и завтра Фото:
новость из сюжета
Челябинская журналистка Алиса Иванникова и ее дочь погибли в ДТП

Похороны погибших в аварии экс-редактора челябинской районной газеты «Искра» Алисы Иванниковой и ее 11-летней дочери Полины состоятся завтра. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Союза журналистов. 

«Проститься с Алисой и Полиной можно сегодня, начиная с 17 часов и до завтра до 11 часов. Адрес: село Еткуль, улица Победы, 65», — сообщили URA.RU в Союзе журналистов Челябинской области. 

Иванникова вместе с 11-летней дочерью погибли накануне в ДТП на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Алиса почти десять лет была редактором газеты Еткульского района «Искра». В последний год работала заместителем главного редактора издания «ЧелГид» в Челябинске. Соболезнования родным и близким погибших ранее высказал глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков. Вся информация о трагической гибели 38-летней Иванниковой собрана в сюжете на URA.RU. 

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Похороны погибших в аварии экс-редактора челябинской районной газеты «Искра» Алисы Иванниковой и ее 11-летней дочери Полины состоятся завтра. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Союза журналистов.  «Проститься с Алисой и Полиной можно сегодня, начиная с 17 часов и до завтра до 11 часов. Адрес: село Еткуль, улица Победы, 65», — сообщили URA.RU в Союзе журналистов Челябинской области.  Иванникова вместе с 11-летней дочерью погибли накануне в ДТП на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Алиса почти десять лет была редактором газеты Еткульского района «Искра». В последний год работала заместителем главного редактора издания «ЧелГид» в Челябинске. Соболезнования родным и близким погибших ранее высказал глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков. Вся информация о трагической гибели 38-летней Иванниковой собрана в сюжете на URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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