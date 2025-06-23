Названа дата похорон погибших в аварии челябинской журналистки Иванниковой и ее дочери

Похороны погибших в аварии экс-редактора челябинской районной газеты «Искра» Алисы Иванниковой и ее 11-летней дочери Полины состоятся завтра. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Союза журналистов.
«Проститься с Алисой и Полиной можно сегодня, начиная с 17 часов и до завтра до 11 часов. Адрес: село Еткуль, улица Победы, 65», — сообщили URA.RU в Союзе журналистов Челябинской области.
Иванникова вместе с 11-летней дочерью погибли накануне в ДТП на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Алиса почти десять лет была редактором газеты Еткульского района «Искра». В последний год работала заместителем главного редактора издания «ЧелГид» в Челябинске. Соболезнования родным и близким погибших ранее высказал глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков. Вся информация о трагической гибели 38-летней Иванниковой собрана в сюжете на URA.RU.
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