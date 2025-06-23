Глава Еткуля Кузьменков назвал гибель журналистки Иванниковой невосполнимой утратой для района

Глава Еткуля Кузьменков: уход Иванниковой - невосполнимая утрата для района
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Кузьменков выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Алисы
Кузьменков выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Алисы Фото:
новость из сюжета
Челябинская журналистка Алиса Иванникова и ее дочь погибли в ДТП

Глава Еткульского муниципального района Челябинской области Юрий Кузьменков назвал гибель Алисы Иванниковой невосполнимой утратой для района и всего журналистского сообщества региона. Об этом Кузьменков написал в своем telegram-канале. 

«Глубоко потрясен страшной новостью о безвременном уходе Алисы Гумаровны Иванниковой... Уход Алисы Гумаровны — невосполнимая утрата для нашего Еткульского района и всего журналистского сообщества региона», — написал глава района. 

Иванникова долгие годы возглавляла районную газету «Искра» и запомнилась как талантливый руководитель и настоящий профессионал своего дела. Кузьменков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей. 

Иванникова и ее 11-летняя дочь погибли в ДТП на трассе Южноуральск — Магнитогорск накануне. На скользкой дороге водитель не справился с управлением и вылетел с мокрой дороги в кювет, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. Что известно об Иванниковой — в материале на URA.RU.

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Глава Еткульского муниципального района Челябинской области Юрий Кузьменков назвал гибель Алисы Иванниковой невосполнимой утратой для района и всего журналистского сообщества региона. Об этом Кузьменков написал в своем telegram-канале.  «Глубоко потрясен страшной новостью о безвременном уходе Алисы Гумаровны Иванниковой... Уход Алисы Гумаровны — невосполнимая утрата для нашего Еткульского района и всего журналистского сообщества региона», — написал глава района.  Иванникова долгие годы возглавляла районную газету «Искра» и запомнилась как талантливый руководитель и настоящий профессионал своего дела. Кузьменков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.  Иванникова и ее 11-летняя дочь погибли в ДТП на трассе Южноуральск — Магнитогорск накануне. На скользкой дороге водитель не справился с управлением и вылетел с мокрой дороги в кювет, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. Что известно об Иванниковой — в материале на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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