Глава Еткуля Кузьменков назвал гибель журналистки Иванниковой невосполнимой утратой для района

Глава Еткульского муниципального района Челябинской области Юрий Кузьменков назвал гибель Алисы Иванниковой невосполнимой утратой для района и всего журналистского сообщества региона. Об этом Кузьменков написал в своем telegram-канале.
«Глубоко потрясен страшной новостью о безвременном уходе Алисы Гумаровны Иванниковой... Уход Алисы Гумаровны — невосполнимая утрата для нашего Еткульского района и всего журналистского сообщества региона», — написал глава района.
Иванникова долгие годы возглавляла районную газету «Искра» и запомнилась как талантливый руководитель и настоящий профессионал своего дела. Кузьменков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.
Иванникова и ее 11-летняя дочь погибли в ДТП на трассе Южноуральск — Магнитогорск накануне. На скользкой дороге водитель не справился с управлением и вылетел с мокрой дороги в кювет, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. Что известно об Иванниковой — в материале на URA.RU.
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