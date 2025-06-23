Бывшего сотрудника ГАИ Миасса отправили в колонию за 31 эпизод коррупции

Миасский горсуд Челябинской области отправил в колонию на девять лет бывшего сотрудника городской ГАИ Сергея Журавлева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным по 31 эпизоду коррупции.
«Признать Журавлева виновным в совершении 30 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного частям 4 и 5 ст. 33 ч.3 ст. 291 УК РФ. Назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Со штрафом 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
В качестве дополнительного наказания Журавлеву запретили на пять лет занимать должности на госслужбе, в системе правоохранительных органов. Также его лишили спецзвания «капитан полиции».
Журавлев обвиняли в получении взяток от курсантов автошкол. За это он, будучи сотрудником регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, на протяжении нескольких лет помогал им сдавать экзамены на права.
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