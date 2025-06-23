Бывшего сотрудника ГАИ Миасса отправили в колонию за 31 эпизод коррупции

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Сергея Журавлева признали виновным по 31 эпизоду коррупции
Сергея Журавлева признали виновным по 31 эпизоду коррупции Фото:

Миасский горсуд Челябинской области отправил в колонию на девять лет бывшего сотрудника городской ГАИ Сергея Журавлева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным по 31 эпизоду коррупции.

«Признать Журавлева виновным в совершении 30 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного частям 4 и 5 ст. 33 ч.3 ст. 291 УК РФ. Назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Со штрафом 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В качестве дополнительного наказания Журавлеву запретили на пять лет занимать должности на госслужбе, в системе правоохранительных органов. Также его лишили спецзвания «капитан полиции».

Журавлев обвиняли в получении взяток от курсантов автошкол. За это он, будучи сотрудником регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, на протяжении нескольких лет помогал им сдавать экзамены на права.

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Миасский горсуд Челябинской области отправил в колонию на девять лет бывшего сотрудника городской ГАИ Сергея Журавлева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным по 31 эпизоду коррупции. «Признать Журавлева виновным в совершении 30 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного частям 4 и 5 ст. 33 ч.3 ст. 291 УК РФ. Назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Со штрафом 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В качестве дополнительного наказания Журавлеву запретили на пять лет занимать должности на госслужбе, в системе правоохранительных органов. Также его лишили спецзвания «капитан полиции». Журавлев обвиняли в получении взяток от курсантов автошкол. За это он, будучи сотрудником регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, на протяжении нескольких лет помогал им сдавать экзамены на права.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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