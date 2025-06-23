Прокурор запросил для экс-замминистра обороны Иванова 14,5 года колонии

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Тимуру Иванову грозит 14,5 лет заключения в колонии
Тимуру Иванову грозит 14,5 лет заключения в колонии Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

В Мосгорсуде продолжается рассмотрение дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Гособвинитель запросил для Иванова 14,5 лет колонии общего режима.

«Иванову запросили 14,5 лет колонии общего режима», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Судебный процесс ведется в закрытом режиме. По данным источника, для второго фигуранта дела, Антона Филатова, который ранее занимал пост руководителя «Оборонлогистика», прокурор запросил 14 лет лишения свободы.

Слушания по делу Иванова и Филатова стартовали в Мосгорсуде в конце марта 2025 года и проходят в закрытом режиме из-за наличия материалов, относящихся к государственной тайне. По версии следствия, обвиняемые причастны к хищению более 216 миллионов рублей у банка «Интеркоммерц» при закупке паромов для Керченской переправы в 2015 году. Оба фигуранта настаивают на своей невиновности.

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В Мосгорсуде продолжается рассмотрение дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Гособвинитель запросил для Иванова 14,5 лет колонии общего режима. «Иванову запросили 14,5 лет колонии общего режима», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Судебный процесс ведется в закрытом режиме. По данным источника, для второго фигуранта дела, Антона Филатова, который ранее занимал пост руководителя «Оборонлогистика», прокурор запросил 14 лет лишения свободы. Слушания по делу Иванова и Филатова стартовали в Мосгорсуде в конце марта 2025 года и проходят в закрытом режиме из-за наличия материалов, относящихся к государственной тайне. По версии следствия, обвиняемые причастны к хищению более 216 миллионов рублей у банка «Интеркоммерц» при закупке паромов для Керченской переправы в 2015 году. Оба фигуранта настаивают на своей невиновности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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