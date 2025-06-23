Житель Ревды (Свердловская область), чьи свиньи свободно разгуливают по городу, смущая горожан, хочет избавиться от них. Он выложил объявление о продаже питомцев, рассказал URA.RU пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.
На поросят ревдинцы особенно активно жалуются последнюю неделю, проблема же длится последние несколько дет. Владелец животных отпускает их свободно гулять по городу, животные разбрасывают мусор на контейнерных площадках, роют носами газоны, ходят по проезжей части. На днях по сети, в частности, разлетелось видео, как троица переходит регулируемый перекрёсток по пешеходному переходу, а машины уступают им дорогу. «Почти как Битлз!» — со смехом комментировал автор ролика.
Вопрос даже поднимали на комиссии по ЖКХ местной думы. С жалобой на бездействие администрации к депутатам обращался местный житель. При этом за обращение с сельхозживотными должен отвечать не муниципалитет, а Россельхознадзор.
Горелых существование проблемного вопроса подтвердил и сообщил, что владелец домашних животных ранее уже привлекался местным судом к административной ответственности — ему выписывали штраф, однако выводов так и не сделал. «Ситуацию с домашними животными в территориальным ОВД взяли на контроль и совместно с органами прокуратуры и депутатским корпусом принимают меры по ее решению. Сам владелец высказал намерение, что в ближайшее время планирует продать своих питомцев и даже сделал соответствующее объявление. Заявление в полицию, как заверило меня руководство ОВД Ревды, поступало всего одно. Кто-то из граждан, увидев на дороге кабана, решил, что его сбил какой-то лихач. Прибывшие на указанный адрес стражи порядка установили, что хряк просто спал», — отметил полковник Горелых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!