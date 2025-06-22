Власти ХМАО отстраивают Аллею Победы и детский сад на Донбассе

Власти ХМАО завершают ремонт Аллеи Победы, «Сквера Дружбы» и детского сада в подшефной Макеевке (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«В высокой степени готовности находится Аллея Победы. Работы здесь завершат до конца лета. Ремонтные работы начинаются в бывшем парке Девятой пятилетки, ныне названным „Сквером Дружбы“. Жители города проголосовали за новое название, сквер будет символизировать тёплые отношения двух регионов — Югры и Донбасса», — сообщается в telegram-канале.
Кроме того, завершены демонтажные работы в детском саду №19 и дворце детского и юношеского творчества имени В. Джарты. В планах — благоустройство лицея №2 и восстановление многоквартирного дома на улице Ленина в Авдеевке.
«Работы на объектах продолжаются. Стройка — такое дело, где надо постоянно всё держать во внимании и своевременно принимать оперативные решения. Мы ежегодно справлялись с объёмами, уверен, в этом году мы добьемся такого же результата», — отметил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.
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