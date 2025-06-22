22 июня 2025

Власти ХМАО отстраивают Аллею Победы и детский сад на Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Югра продолжает восстанавливать объекты в подшефной Макеевке
Югра продолжает восстанавливать объекты в подшефной Макеевке Фото:

Власти ХМАО завершают ремонт Аллеи Победы, «Сквера Дружбы» и детского сада в подшефной Макеевке (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«В высокой степени готовности находится Аллея Победы. Работы здесь завершат до конца лета. Ремонтные работы начинаются в бывшем парке Девятой пятилетки, ныне названным „Сквером Дружбы“. Жители города проголосовали за новое название, сквер будет символизировать тёплые отношения двух регионов — Югры и Донбасса», — сообщается в telegram-канале.

Кроме того, завершены демонтажные работы в детском саду №19 и дворце детского и юношеского творчества имени В. Джарты. В планах — благоустройство лицея №2 и восстановление многоквартирного дома на улице Ленина в Авдеевке.

«Работы на объектах продолжаются. Стройка — такое дело, где надо постоянно всё держать во внимании и своевременно принимать оперативные решения. Мы ежегодно справлялись с объёмами, уверен, в этом году мы добьемся такого же результата», — отметил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.

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Власти ХМАО завершают ремонт Аллеи Победы, «Сквера Дружбы» и детского сада в подшефной Макеевке (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «В высокой степени готовности находится Аллея Победы. Работы здесь завершат до конца лета. Ремонтные работы начинаются в бывшем парке Девятой пятилетки, ныне названным „Сквером Дружбы“. Жители города проголосовали за новое название, сквер будет символизировать тёплые отношения двух регионов — Югры и Донбасса», — сообщается в telegram-канале. Кроме того, завершены демонтажные работы в детском саду №19 и дворце детского и юношеского творчества имени В. Джарты. В планах — благоустройство лицея №2 и восстановление многоквартирного дома на улице Ленина в Авдеевке. «Работы на объектах продолжаются. Стройка — такое дело, где надо постоянно всё держать во внимании и своевременно принимать оперативные решения. Мы ежегодно справлялись с объёмами, уверен, в этом году мы добьемся такого же результата», — отметил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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