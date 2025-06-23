Появилось видео иранских ракет в небе над Катаром

В столице Катара Дохе прогремели взрывы
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Иран атаковал Катар ракетами
Иран атаковал Катар ракетами Фото:

В столице Катара Дохе прозвучали несколько взрывов, которые, предположительно, были вызваны активацией систем противовоздушной обороны. Это произошло вскоре после того, как в местных средствах массовой информации появилась информация, что иранские ракеты были замечены в воздушном пространстве страны.

«Появление иранских ракет в воздушном пространстве Катара в направлении американских баз в Катаре», — пишет Al Mayadeen в telegram-канале. На данный момент подробности о возможных повреждениях или жертвах не сообщаются.

Корреспондент РИА Новости передает, что несколько сильных взрывов произошли в южном пригороде Дохи. Сообщения о взрывах поступили и из района Ар-Райян на севере Дохи.

Ранее иранская государственная телерадиокомпания сообщила о начале военной операции против американской военной базы Аль-Удейд, расположенной в Катаре. Местные власти и представители США пока не предоставили официальных комментариев по поводу инцидента.

Ранее посольство США в Катаре выступило с предупреждением для американских граждан, находящихся в стране, рекомендуя им укрыться в бомбоубежищах до дальнейших указаний. Это решение было вызвано информацией о возможной угрозе удара по американским военным объектам в Катаре со стороны Ирана.

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В столице Катара Дохе прозвучали несколько взрывов, которые, предположительно, были вызваны активацией систем противовоздушной обороны. Это произошло вскоре после того, как в местных средствах массовой информации появилась информация, что иранские ракеты были замечены в воздушном пространстве страны. «Появление иранских ракет в воздушном пространстве Катара в направлении американских баз в Катаре», — пишет Al Mayadeen в telegram-канале. На данный момент подробности о возможных повреждениях или жертвах не сообщаются. Корреспондент РИА Новости передает, что несколько сильных взрывов произошли в южном пригороде Дохи. Сообщения о взрывах поступили и из района Ар-Райян на севере Дохи. Ранее иранская государственная телерадиокомпания сообщила о начале военной операции против американской военной базы Аль-Удейд, расположенной в Катаре. Местные власти и представители США пока не предоставили официальных комментариев по поводу инцидента. Ранее посольство США в Катаре выступило с предупреждением для американских граждан, находящихся в стране, рекомендуя им укрыться в бомбоубежищах до дальнейших указаний. Это решение было вызвано информацией о возможной угрозе удара по американским военным объектам в Катаре со стороны Ирана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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