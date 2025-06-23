23 июня 2025

Baza: в Тульской области расстрелян директор колледжа олимпийского резерва

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Директор колледжа олимпийского резерва расстрелян в Тульской области
Директор колледжа олимпийского резерва расстрелян в Тульской области Фото:

Глава Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов погибли в результате стрельбы в Тульской области. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в автомобиле на трассе, пишут СМИ. 

«В автомобиле обнаружены двое мужчин с огнестрельными ранениями. Прибывшие врачи не смогли их спасти», — пишет telegram-канал Baza.

На месте преступления продолжают работать оперативные службы. Известно, что Евгений Аксенов ранее служил следователем, а в последнее время представлял интересы Александра Архипова в качестве адвоката. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и уже начали опрашивать возможных свидетелей. Официальных комментариев от следственных органов пока не поступало.

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Глава Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов погибли в результате стрельбы в Тульской области. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в автомобиле на трассе, пишут СМИ.  «В автомобиле обнаружены двое мужчин с огнестрельными ранениями. Прибывшие врачи не смогли их спасти», — пишет telegram-канал Baza. На месте преступления продолжают работать оперативные службы. Известно, что Евгений Аксенов ранее служил следователем, а в последнее время представлял интересы Александра Архипова в качестве адвоката. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и уже начали опрашивать возможных свидетелей. Официальных комментариев от следственных органов пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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