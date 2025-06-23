23 июня 2025

Глава минобороны Ирана в разговоре с Белоусовым назвал источник нестабильности на Ближнем Востоке

Министр обороны Ирана: США — источник всех проблем на Ближнем Востоке
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Насирзаде, главным источником проблем в регионе является США
По словам Насирзаде, главным источником проблем в регионе является США Фото:

Глава Министерства обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонные переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым. В ходе беседы Насирзаде подчеркнул, что США являются источником всех проблем на Ближнем Востоке.

«США являются источником всех проблем и нестабильности на Ближнем Востоке», — сказал Насирзаде. Его слова публикует telegram-канал farsna. Кроме этого, он отметил, что Тегеран и Москва обладают потенциалом для совместной работы, направленной на обеспечение мира и стабильности в ближневосточном регионе. Он добавил, что решение Ирана о борьбе с США и «сионистким режимом» заключается в том, чтобы «наказать агрессора всеми силами».

Насирзаде также выразил признательность Российской Федерации за оказанную поддержку на фоне обострившейся обстановки на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Тегеран намерен задействовать все имеющиеся ресурсы для привлечения агрессора к ответственности и не примет перемирия, навязанного извне. В свою очередь, Белоусов сообщил иранскому министру, что российская сторона внимательно наблюдает за происходящим в регионе и выражает поддержку Ирану. Министр обороны РФ выразил соболезнования в связи с мученической гибелью группы высокопоставленных военных командиров и граждан Ирана.

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Глава Министерства обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонные переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым. В ходе беседы Насирзаде подчеркнул, что США являются источником всех проблем на Ближнем Востоке. «США являются источником всех проблем и нестабильности на Ближнем Востоке», — сказал Насирзаде. Его слова публикует telegram-канал farsna. Кроме этого, он отметил, что Тегеран и Москва обладают потенциалом для совместной работы, направленной на обеспечение мира и стабильности в ближневосточном регионе. Он добавил, что решение Ирана о борьбе с США и «сионистким режимом» заключается в том, чтобы «наказать агрессора всеми силами». Насирзаде также выразил признательность Российской Федерации за оказанную поддержку на фоне обострившейся обстановки на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Тегеран намерен задействовать все имеющиеся ресурсы для привлечения агрессора к ответственности и не примет перемирия, навязанного извне. В свою очередь, Белоусов сообщил иранскому министру, что российская сторона внимательно наблюдает за происходящим в регионе и выражает поддержку Ирану. Министр обороны РФ выразил соболезнования в связи с мученической гибелью группы высокопоставленных военных командиров и граждан Ирана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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