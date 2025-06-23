Глава минобороны Ирана в разговоре с Белоусовым назвал источник нестабильности на Ближнем Востоке

Глава Министерства обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонные переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым. В ходе беседы Насирзаде подчеркнул, что США являются источником всех проблем на Ближнем Востоке.
«США являются источником всех проблем и нестабильности на Ближнем Востоке», — сказал Насирзаде. Его слова публикует telegram-канал farsna. Кроме этого, он отметил, что Тегеран и Москва обладают потенциалом для совместной работы, направленной на обеспечение мира и стабильности в ближневосточном регионе. Он добавил, что решение Ирана о борьбе с США и «сионистким режимом» заключается в том, чтобы «наказать агрессора всеми силами».
Насирзаде также выразил признательность Российской Федерации за оказанную поддержку на фоне обострившейся обстановки на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Тегеран намерен задействовать все имеющиеся ресурсы для привлечения агрессора к ответственности и не примет перемирия, навязанного извне. В свою очередь, Белоусов сообщил иранскому министру, что российская сторона внимательно наблюдает за происходящим в регионе и выражает поддержку Ирану. Министр обороны РФ выразил соболезнования в связи с мученической гибелью группы высокопоставленных военных командиров и граждан Ирана.
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