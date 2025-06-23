23 июня 2025

Дубай, Кувейт и Бахрейн возобновили полеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страны Ближнего Востока снимают ранее введенные ограничения на полеты
Страны Ближнего Востока снимают ранее введенные ограничения на полеты Фото:
новость из сюжета
Иран запустил ракеты по базам в Катаре

В Дубае, Кувейте и Бахрейне вновь открыто авиасообщение после ракетного удара Ирана по американским военным базам в Катаре и Ираке. Об этом сообщили местные СМИ. 

«Аэропорты Дубая возобновили работу в полном объеме после временных перебоев», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Дубая. Сняли ограничения на полеты в своем воздушном пространстве Бахрейн и Кувейт, рассказали местные информационные агентства.

Также сообщается, что посольство США в Катаре объявило о планах возобновить свою деятельность во вторник. Ограничения на работу аэропортов и воздушного пространства были введены рядом стран Ближнего Востока после ракетного удара Ирана по американским военным базам в Катаре и Ираке вечером 23 июня. Эти меры были связаны с опасениями эскалации конфликта и необходимостью обеспечить безопасность гражданских рейсов.

Атака Ирана на объекты США в Катаре стала ответом на недавние удары Штатов по иранским ядерным объектам. Саудовская Аравия выразила готовность оказать поддержку Катару в случае его ответа на удары, нанесенные Ираном, пишет RT

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дубае, Кувейте и Бахрейне вновь открыто авиасообщение после ракетного удара Ирана по американским военным базам в Катаре и Ираке. Об этом сообщили местные СМИ.  «Аэропорты Дубая возобновили работу в полном объеме после временных перебоев», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Дубая. Сняли ограничения на полеты в своем воздушном пространстве Бахрейн и Кувейт, рассказали местные информационные агентства. Также сообщается, что посольство США в Катаре объявило о планах возобновить свою деятельность во вторник. Ограничения на работу аэропортов и воздушного пространства были введены рядом стран Ближнего Востока после ракетного удара Ирана по американским военным базам в Катаре и Ираке вечером 23 июня. Эти меры были связаны с опасениями эскалации конфликта и необходимостью обеспечить безопасность гражданских рейсов. Атака Ирана на объекты США в Катаре стала ответом на недавние удары Штатов по иранским ядерным объектам. Саудовская Аравия выразила готовность оказать поддержку Катару в случае его ответа на удары, нанесенные Ираном, пишет RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...