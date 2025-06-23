Дубай, Кувейт и Бахрейн возобновили полеты

В Дубае, Кувейте и Бахрейне вновь открыто авиасообщение после ракетного удара Ирана по американским военным базам в Катаре и Ираке. Об этом сообщили местные СМИ.
«Аэропорты Дубая возобновили работу в полном объеме после временных перебоев», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Дубая. Сняли ограничения на полеты в своем воздушном пространстве Бахрейн и Кувейт, рассказали местные информационные агентства.
Также сообщается, что посольство США в Катаре объявило о планах возобновить свою деятельность во вторник. Ограничения на работу аэропортов и воздушного пространства были введены рядом стран Ближнего Востока после ракетного удара Ирана по американским военным базам в Катаре и Ираке вечером 23 июня. Эти меры были связаны с опасениями эскалации конфликта и необходимостью обеспечить безопасность гражданских рейсов.
Атака Ирана на объекты США в Катаре стала ответом на недавние удары Штатов по иранским ядерным объектам. Саудовская Аравия выразила готовность оказать поддержку Катару в случае его ответа на удары, нанесенные Ираном, пишет RT.
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