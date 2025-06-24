Агрессивного медведя, задравшего двух человек на Сахалине, застрелили. Видео

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Охотники застрелили агрессивного медведя, который задрал двух человек накануне на Сахалине
Охотники застрелили агрессивного медведя, который задрал двух человек накануне на Сахалине Фото:

Медведя, напавшего на людей в районе скульптуры «Три оленя» под Южно-Сахалинском, застрелили охотники. Об этом сообщает Shot.

«Медведя, который напал на людей на Сахалине, ликвидировали — его нашли и застрелили охотоведы», — передают авторы канала. Они ссылаются на региональное Агентство лесного и охотничьего хозяйства.

В ведомстве уточнили, что после нападения животное скрылось в лесу, однако затем вновь появилось на месте происшествия. Охотники оказались к этому готовы и поджидали зверя. Тело убитого отправили на экспертизу для выяснения причин его агрессивного поведения и состояния здоровья.

Ранее после нападения медведя в районе скульптуры «Три оленя» власти Сахалинской области объявили о вынужденном отстреле опасного животного для обеспечения безопасности населения. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин, а жители региона неоднократно сообщали о появлении медведей вблизи жилых зон.

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Медведя, напавшего на людей в районе скульптуры «Три оленя» под Южно-Сахалинском, застрелили охотники. Об этом сообщает Shot. «Медведя, который напал на людей на Сахалине, ликвидировали — его нашли и застрелили охотоведы», — передают авторы канала. Они ссылаются на региональное Агентство лесного и охотничьего хозяйства. В ведомстве уточнили, что после нападения животное скрылось в лесу, однако затем вновь появилось на месте происшествия. Охотники оказались к этому готовы и поджидали зверя. Тело убитого отправили на экспертизу для выяснения причин его агрессивного поведения и состояния здоровья. Ранее после нападения медведя в районе скульптуры «Три оленя» власти Сахалинской области объявили о вынужденном отстреле опасного животного для обеспечения безопасности населения. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин, а жители региона неоднократно сообщали о появлении медведей вблизи жилых зон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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