Медведя, напавшего на людей в районе скульптуры «Три оленя» под Южно-Сахалинском, застрелили охотники. Об этом сообщает Shot.
«Медведя, который напал на людей на Сахалине, ликвидировали — его нашли и застрелили охотоведы», — передают авторы канала. Они ссылаются на региональное Агентство лесного и охотничьего хозяйства.
В ведомстве уточнили, что после нападения животное скрылось в лесу, однако затем вновь появилось на месте происшествия. Охотники оказались к этому готовы и поджидали зверя. Тело убитого отправили на экспертизу для выяснения причин его агрессивного поведения и состояния здоровья.
Ранее после нападения медведя в районе скульптуры «Три оленя» власти Сахалинской области объявили о вынужденном отстреле опасного животного для обеспечения безопасности населения. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин, а жители региона неоднократно сообщали о появлении медведей вблизи жилых зон.
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