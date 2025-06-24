В России начнут лечить тяжелые возрастные заболевания светом

Российские ученые создали инновационное направление в медицине, получившее название лимфатоника. Метод способствует выведению вредных токсинов посредством движения жидкости. Лимфатоника сможет эффективно применяться при лечении таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, а также различных форм деменции.
«Нами впервые в мире показано, что менингеальные лимфатические сосуды — идеальные мишени для терапевтического воздействия светом. Они располагаются в оболочках мозга непосредственно на его поверхности, и поэтому свет даже при потере энергии при прохождении через череп и скальп оказывает стимулирующее воздействие на функции МЛС», — рассказала «Известиям» завкафедрой физиологии человека и животных и заместитель руководителя Научного медицинского центра СГУ, профессор Оксана Семячкина-Глушковская.
Ожидается, что первый в России медицинский аппарат для световой стимуляции головного мозга может появиться уже в 2026 году. По словам экспертов, в научном сообществе по всему миру положительное воздействие фототерапии на восстановительные процессы в мозге уже получило признание. Тем не менее, пока остается недостаточно изученным механизм, посредством которого световая стимуляция вызывает системные реакции организма.
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