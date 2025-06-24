Украина включила в «Миротворец» одного из российских переговорщиков

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев внесен в базу украинского «Миротворца»
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Кирилл Дмитриев включен в украинский «Миротворец»
Кирилл Дмитриев включен в украинский «Миротворец» Фото:

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале. Дмитриев ранее принимал участие в переговорах по Украине. 

"Согласно опубликованным данным, Дмитриев был добавлен в список за «финансирование России» и «участие в информационных операциях против Украины»", — следует из информации. Ее передает РИА Новости. Причем изначально Дмитриева включали в "Миротворец" еще в 2020 году. Далее информация о нем продолжала пополняться на сайте.  

Сайт «Миротворец» функционирует с 2014 года и занимается публикацией персональных данных лиц, которых его создатели считают угрожающими национальной безопасности Украины. В числе попавших в списки — журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или критиковавшие украинские власти. Российские официальные лица неоднократно заявляли о незаконности распространения персональных данных и призывали международное сообщество обратить внимание на деятельность портала. 

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале. Дмитриев ранее принимал участие в переговорах по Украине.  "Согласно опубликованным данным, Дмитриев был добавлен в список за «финансирование России» и «участие в информационных операциях против Украины»", — следует из информации. Ее передает РИА Новости. Причем изначально Дмитриева включали в "Миротворец" еще в 2020 году. Далее информация о нем продолжала пополняться на сайте.   Сайт «Миротворец» функционирует с 2014 года и занимается публикацией персональных данных лиц, которых его создатели считают угрожающими национальной безопасности Украины. В числе попавших в списки — журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или критиковавшие украинские власти. Российские официальные лица неоднократно заявляли о незаконности распространения персональных данных и призывали международное сообщество обратить внимание на деятельность портала. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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