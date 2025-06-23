23 июня 2025

Двухдневная магнитная буря ждет свердловчан из-за большой дыры на Солнце. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При таком расположении дыры избежать ее воздействия на Землю невозможно
При таком расположении дыры избежать ее воздействия на Землю невозможно Фото:

На свердловчан обрушится двухдневная магнитная буря. Всему виной крупная корональная дыры, которая вышла на обращенную к Земле сторону Солнца, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Текущее расположение дыры в центре видимого диска уже позволяет ей воздействовать на Землю, однако, фактически, потоки быстрого солнечного ветра дойдут до Земли только через 2-3 суток», — рассказали в telegram-канале лаборатории.

Геомагнитные возмущения ожидаются 25 и 26 июня. По прогнозу, мощность бурь достигнет средних значений.

Прогноз магнитных бурь в Екатеринбурге
Прогноз магнитных бурь в Екатеринбурге
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На свердловчан обрушится двухдневная магнитная буря. Всему виной крупная корональная дыры, которая вышла на обращенную к Земле сторону Солнца, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. «Текущее расположение дыры в центре видимого диска уже позволяет ей воздействовать на Землю, однако, фактически, потоки быстрого солнечного ветра дойдут до Земли только через 2-3 суток», — рассказали в telegram-канале лаборатории. Геомагнитные возмущения ожидаются 25 и 26 июня. По прогнозу, мощность бурь достигнет средних значений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...