При таком расположении дыры избежать ее воздействия на Землю невозможно
На свердловчан обрушится двухдневная магнитная буря. Всему виной крупная корональная дыры, которая вышла на обращенную к Земле сторону Солнца, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Текущее расположение дыры в центре видимого диска уже позволяет ей воздействовать на Землю, однако, фактически, потоки быстрого солнечного ветра дойдут до Земли только через 2-3 суток», — рассказали в telegram-канале лаборатории.
Геомагнитные возмущения ожидаются 25 и 26 июня. По прогнозу, мощность бурь достигнет средних значений.
Прогноз магнитных бурь в Екатеринбурге
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