Российский сенатор сделал неожиданное заявление по войне между Ираном и Израилем

Конфликт между Ираном и Израилем не приведет к третьей мировой войне. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
«Некоторые особо нетерпеливые разглядели начало третьей мировой войны на Ближнем Востоке. Но есть ли для этого основания?» — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что мировые войны традиционно подразумевают участие многих держав и масштабные коалиции, чего сейчас нет на Ближнем Востоке.
Конфликт между Израилем и Ираном, по словам сенатора, остается локальным, хотя и может иметь экономические последствия. Пушков также подчеркнул, что даже в случае более активного вмешательства США это не станет началом глобального конфликта, называя происходящее региональной войной.
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