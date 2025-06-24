Российский сенатор сделал неожиданное заявление по войне между Ираном и Израилем

Пушков: конфликт Ирана и Израиля не вызовет третью мировую войну
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ни одна сторона не может оккупировать другую в конфликте на Ближнем Востоке
Ни одна сторона не может оккупировать другую в конфликте на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
Иран запустил ракеты по базам в Катаре

Конфликт между Ираном и Израилем не приведет к третьей мировой войне. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

«Некоторые особо нетерпеливые разглядели начало третьей мировой войны на Ближнем Востоке. Но есть ли для этого основания?» — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что мировые войны традиционно подразумевают участие многих держав и масштабные коалиции, чего сейчас нет на Ближнем Востоке.

Конфликт между Израилем и Ираном, по словам сенатора, остается локальным, хотя и может иметь экономические последствия. Пушков также подчеркнул, что даже в случае более активного вмешательства США это не станет началом глобального конфликта, называя происходящее региональной войной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конфликт между Ираном и Израилем не приведет к третьей мировой войне. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. «Некоторые особо нетерпеливые разглядели начало третьей мировой войны на Ближнем Востоке. Но есть ли для этого основания?» — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что мировые войны традиционно подразумевают участие многих держав и масштабные коалиции, чего сейчас нет на Ближнем Востоке. Конфликт между Израилем и Ираном, по словам сенатора, остается локальным, хотя и может иметь экономические последствия. Пушков также подчеркнул, что даже в случае более активного вмешательства США это не станет началом глобального конфликта, называя происходящее региональной войной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...