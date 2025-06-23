В Каменске-Уральском и Богдановиче (Свердловская область) с 24 по 26 июня силовики проведут масштабные антитеррористические учения на железнодорожных путях. Об этом сообщила региональная антитеррористическая комиссия в своем telegram-канале «Антитеррор Урал».
«Оперативный штаб в Свердловской области проводит антитеррористическое учение на объектах железнодорожного транспорта. Его цель — отработать действия задействованных сил и средств в пресечении преступлений террористической направленности, а также по ликвидации и минимизации их последствий на объектах железнодорожного транспорта», — следует из поста.
Проводить учения будут сотрудники правоохранительных органов, представители экстренных служб, органов исполнительной власти и муниципалитетов. В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области призвали сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников и при необходимости оказывать помощь.
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