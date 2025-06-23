23 июня 2025

Силовики предотвратят теракт под Екатеринбургом. Документ

В Свердловской области на железной дороге проведут антитеррористические учения
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения будут длиться до вечера 26 июня (архивное фото)
Учения будут длиться до вечера 26 июня (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском и Богдановиче (Свердловская область) с 24 по 26 июня силовики проведут масштабные антитеррористические учения на железнодорожных путях. Об этом сообщила региональная антитеррористическая комиссия в своем telegram-канале «Антитеррор Урал».

«Оперативный штаб в Свердловской области проводит антитеррористическое учение на объектах железнодорожного транспорта. Его цель — отработать действия задействованных сил и средств в пресечении преступлений террористической направленности, а также по ликвидации и минимизации их последствий на объектах железнодорожного транспорта», — следует из поста.

Проводить учения будут сотрудники правоохранительных органов, представители экстренных служб, органов исполнительной власти и муниципалитетов. В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области призвали сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников и при необходимости оказывать помощь.

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В Каменске-Уральском и Богдановиче (Свердловская область) с 24 по 26 июня силовики проведут масштабные антитеррористические учения на железнодорожных путях. Об этом сообщила региональная антитеррористическая комиссия в своем telegram-канале «Антитеррор Урал». «Оперативный штаб в Свердловской области проводит антитеррористическое учение на объектах железнодорожного транспорта. Его цель — отработать действия задействованных сил и средств в пресечении преступлений террористической направленности, а также по ликвидации и минимизации их последствий на объектах железнодорожного транспорта», — следует из поста. Проводить учения будут сотрудники правоохранительных органов, представители экстренных служб, органов исполнительной власти и муниципалитетов. В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области призвали сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников и при необходимости оказывать помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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