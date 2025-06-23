23 июня 2025

Молодая девушка пострадала в утренней аварии с двумя автобусами в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшую девушку на скорой увезли в больницу
Пострадавшую девушку на скорой увезли в больницу Фото:

Молодая девушка, пассажирка автобуса «Volgabus», пострадала в утренней аварии на улице Кузнецова в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир автобуса „Volgabus“, девушка. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в 06:45 утра на улице Кузнецова около дома №58. Столкнулись автобус «Лиаз», следовавший по маршруту №51, и автобус «Volgabus», следовавший по маршруту №5. Автобус №51 будто стал неуправляемым, сообщили очевидцы. Сейчас на месте проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

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Молодая девушка, пассажирка автобуса «Volgabus», пострадала в утренней аварии на улице Кузнецова в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.  «В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир автобуса „Volgabus“, девушка. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в 06:45 утра на улице Кузнецова около дома №58. Столкнулись автобус «Лиаз», следовавший по маршруту №51, и автобус «Volgabus», следовавший по маршруту №5. Автобус №51 будто стал неуправляемым, сообщили очевидцы. Сейчас на месте проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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