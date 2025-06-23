Молодая девушка пострадала в утренней аварии с двумя автобусами в Челябинске

Молодая девушка, пассажирка автобуса «Volgabus», пострадала в утренней аварии на улице Кузнецова в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир автобуса „Volgabus“, девушка. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в 06:45 утра на улице Кузнецова около дома №58. Столкнулись автобус «Лиаз», следовавший по маршруту №51, и автобус «Volgabus», следовавший по маршруту №5. Автобус №51 будто стал неуправляемым, сообщили очевидцы. Сейчас на месте проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.
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