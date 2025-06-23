В Челябинске на улице Кузнецова столкнулись два городских автобуса №5 и №51. Есть пострадавшие, на место приезжала скорая помощь, сообщили очевидцы.
«51-й будто неуправляемый был, вилял. И въехал в автобус №5. Была „скорая помощь“, кого-то из пятерки увезли в больницу», — рассказали очевидцы, пишет «Агентство чрезвычайных новостей» в telegram-канале.
Авария произошла утром на улице Кузнецова. Судя по фото с места ДТП, один из автобусов получил серьезные повреждения.
В городской Госавтоинспекции пока подробности не сообщают. Комментарий будет позднее.
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