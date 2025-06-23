23 июня 2025

«Он будто стал неуправляемый»: в Челябинске столкнулись два городских автобуса. Фото

В Челябинске столкнулись два городских автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы столкнулись на улице Кузнецова
Автобусы столкнулись на улице Кузнецова Фото:

В Челябинске на улице Кузнецова столкнулись два городских автобуса №5 и №51. Есть пострадавшие, на место приезжала скорая помощь, сообщили очевидцы. 

«51-й будто неуправляемый был, вилял. И въехал в автобус №5. Была „скорая помощь“, кого-то из пятерки увезли в больницу», — рассказали очевидцы, пишет «Агентство чрезвычайных новостей» в telegram-канале.

Авария произошла утром на улице Кузнецова. Судя по фото с места ДТП, один из автобусов получил серьезные повреждения.

В городской Госавтоинспекции пока подробности не сообщают. Комментарий будет позднее. 

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В Челябинске на улице Кузнецова столкнулись два городских автобуса №5 и №51. Есть пострадавшие, на место приезжала скорая помощь, сообщили очевидцы.  «51-й будто неуправляемый был, вилял. И въехал в автобус №5. Была „скорая помощь“, кого-то из пятерки увезли в больницу», — рассказали очевидцы, пишет «Агентство чрезвычайных новостей» в telegram-канале. Авария произошла утром на улице Кузнецова. Судя по фото с места ДТП, один из автобусов получил серьезные повреждения. В городской Госавтоинспекции пока подробности не сообщают. Комментарий будет позднее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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