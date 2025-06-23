В Челябинске на 2,2 миллиарда рублей вырастут расходы на ремонт дорог

в Челябинске на ремонт дорог в 2025 году выделят дополнительные 2,2 миллиарда рублей. Это станет ключевой строкой роста расходов городского бюджета, которая была принята на заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU.
«Депутаты одобрили изменения в бюджет Челябинска на 2025 год. Предусмотрено увеличение расходной части на 3,1 миллиарда рублей. Большая часть средств будет направлена на реализацию мероприятий муниципальной программы „Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске“ (2 миллиарда 177 миллионов рублей)», — сообщили на заседании гордумы.
Дополнительно выделено 167,1 миллиона рублей на предоставление расширенных социальных мер поддержки отдельным группам населения. Помимо этого, запланировано дополнительное финансирование на развитие и обустройство городских районов. Это стало возможным из-за планомерного роста собственных доходов бюджета Челябинска за последние пять лет.
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