Судебный спор между ФКУ «Упрдор „Южный Урал“» и АО «Донаэродорстрой» не скажется на сроках и качестве реконструкции участка федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Дорожники ранее подали иск в суд о взыскании одного миллиарда рублей с подрядчика.
«Подача искового заявления и последующие процедуры в рамках урегулирования спора не скажутся на сроках и качестве работ по реконструкции указанного участка федеральной трассы, рабочее движение по которому планируется открыть в конце 2026 года», — сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Речь идет об участке км 1548+651 — км 1564 трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области.
Дорожники 20 июня подали иск в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскать с подрядчика 1 048 004 062 рубля неосновательного обогащения по государственному контракту. Исковое заявление накануне было оставлено без движения. Исковое заявление было подано с целью разрешения разногласий сторон по контракту от 2020 года, пояснили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».
Разногласие компания рассчитывает урегулировать в рамках соглашения и во внесудебном порядке. «Юрисдикционный способ выбран в качестве наиболее объективного и обеспечивающего неукоснительное исполнение решения», — пояснили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».
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