В Перми стало больше жителей

В 2024 году население Перми увеличилось. Жителей стало больше примерно на 600 человек. Об этом заявил глава города Эдуард Соснин на пленарном заседании пермской гордумы, передает корреспондент URA.RU.
«На 1 января 2025 года у нас был прирост населения около 600 человек относительно 1 января 2024 года. Но хочется надеяться, что это тенденция и тренд, которые будут дальше продолжены. Это комплексный вопрос, к нему надо подходить широко», — отметил Соснин.
Депутат гордумы Владимир Плотников уточнил, благодаря чему увеличилось население — за счет мигрантов или «потому что мэрия по ночам стала пермякам отключать интернет». Мэр уклончиво ответил на вопрос, сославшись на данные статистики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в марте 2025 года в краевой столице проживали 1 052 100 человек. В январе-феврале в городе родилось 1 696 детей и умерло 2 313 человек.
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