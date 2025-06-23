23 июня 2025

В Перми стало больше жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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За год население Перми выросло примерно на 600 человек
За год население Перми выросло примерно на 600 человек Фото:

В 2024 году население Перми увеличилось. Жителей стало больше примерно на 600 человек. Об этом заявил глава города Эдуард Соснин на пленарном заседании пермской гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«На 1 января 2025 года у нас был прирост населения около 600 человек относительно 1 января 2024 года. Но хочется надеяться, что это тенденция и тренд, которые будут дальше продолжены. Это комплексный вопрос, к нему надо подходить широко», — отметил Соснин.

Депутат гордумы Владимир Плотников уточнил, благодаря чему увеличилось население — за счет мигрантов или «потому что мэрия по ночам стала пермякам отключать интернет». Мэр уклончиво ответил на вопрос, сославшись на данные статистики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в марте 2025 года в краевой столице проживали 1 052 100 человек. В январе-феврале в городе родилось 1 696 детей и умерло 2 313 человек. 

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В 2024 году население Перми увеличилось. Жителей стало больше примерно на 600 человек. Об этом заявил глава города Эдуард Соснин на пленарном заседании пермской гордумы, передает корреспондент URA.RU. «На 1 января 2025 года у нас был прирост населения около 600 человек относительно 1 января 2024 года. Но хочется надеяться, что это тенденция и тренд, которые будут дальше продолжены. Это комплексный вопрос, к нему надо подходить широко», — отметил Соснин. Депутат гордумы Владимир Плотников уточнил, благодаря чему увеличилось население — за счет мигрантов или «потому что мэрия по ночам стала пермякам отключать интернет». Мэр уклончиво ответил на вопрос, сославшись на данные статистики. Ранее URA.RU рассказывало, что в марте 2025 года в краевой столице проживали 1 052 100 человек. В январе-феврале в городе родилось 1 696 детей и умерло 2 313 человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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