Западные страны и Украина на текущий момент добиваются немедленного перемирия без каких-либо предварительных условий, хотя раньше категорически отказывались от этого. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«А сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий», — подчеркнул Сергей Лавров на XI международном форуме «Примаковские чтения», трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Он напомнил, что позиция Киева по переговорам кардинально изменилась за последние два года — ранее президент Украины Владимир Зеленский категорически отвергал такую возможность и настаивал на необходимости «стратегического поражения» России на поле боя. Глава МИД также отметил, что, несмотря на очевидное фиаско западной стратегии и тактики по украинскому конфликту, европейские государства продолжают оказывать поддержку украинским властям.
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