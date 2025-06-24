Лавров: для Украины «вымаливают» перемирие без дополнительных условий

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Лавров заявил о фиаско западной стратегии по Украине
Лавров заявил о фиаско западной стратегии по Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные страны и Украина на текущий момент добиваются немедленного перемирия без каких-либо предварительных условий, хотя раньше категорически отказывались от этого. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«А сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий», — подчеркнул Сергей Лавров на XI международном форуме «Примаковские чтения», трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Он напомнил, что позиция Киева по переговорам кардинально изменилась за последние два года — ранее президент Украины Владимир Зеленский категорически отвергал такую возможность и настаивал на необходимости «стратегического поражения» России на поле боя. Глава МИД также отметил, что, несмотря на очевидное фиаско западной стратегии и тактики по украинскому конфликту, европейские государства продолжают оказывать поддержку украинским властям.

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Западные страны и Украина на текущий момент добиваются немедленного перемирия без каких-либо предварительных условий, хотя раньше категорически отказывались от этого. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «А сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий», — подчеркнул Сергей Лавров на XI международном форуме «Примаковские чтения», трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Он напомнил, что позиция Киева по переговорам кардинально изменилась за последние два года — ранее президент Украины Владимир Зеленский категорически отвергал такую возможность и настаивал на необходимости «стратегического поражения» России на поле боя. Глава МИД также отметил, что, несмотря на очевидное фиаско западной стратегии и тактики по украинскому конфликту, европейские государства продолжают оказывать поддержку украинским властям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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