Аэропорты Самары и Ульяновска приостановили работу

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Сразу в двух аэропортах России ввели временные ограничения для самолетов
Сразу в двух аэропортах России ввели временные ограничения для самолетов Фото:

Для обеспечения безопасности авиаперевозок в аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения. Так, воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты в рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Временные ограничения на их (самолетов — прим. URA.RU) прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — заявил Кореняко. Информация опубликована в telegram-канале

Сегодня и в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения после ночной атаки беспилотников ВСУ на российские регионы. Известно, что украинская армия предприняла попытки ударов по Москве, Курской и Брянской областям и Горловке (ДНР). Более подробно о последствиях ночных атак — в материале URA.RU. 

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Для обеспечения безопасности авиаперевозок в аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения. Так, воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты в рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. «Временные ограничения на их (самолетов — прим. URA.RU) прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — заявил Кореняко. Информация опубликована в telegram-канале.  Сегодня и в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения после ночной атаки беспилотников ВСУ на российские регионы. Известно, что украинская армия предприняла попытки ударов по Москве, Курской и Брянской областям и Горловке (ДНР). Более подробно о последствиях ночных атак — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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