Аэропорты Самары и Ульяновска приостановили работу

Для обеспечения безопасности авиаперевозок в аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения. Так, воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты в рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Временные ограничения на их (самолетов — прим. URA.RU) прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — заявил Кореняко. Информация опубликована в telegram-канале.
Сегодня и в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения после ночной атаки беспилотников ВСУ на российские регионы. Известно, что украинская армия предприняла попытки ударов по Москве, Курской и Брянской областям и Горловке (ДНР). Более подробно о последствиях ночных атак — в материале URA.RU.
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