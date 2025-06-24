В аэропорту Тамбова ввели ограничения
Аэропорт Тамбова временно закрыт для приема и выпуска самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбов», — говорится в заявлении. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале ведомства.
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