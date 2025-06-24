В Кремле ответили URA.RU на вопрос о перемирии между Израилем и Ираном

Перемирие между Израилем и Ираном, вероятно, было достигнуто после переговоров США при посредничестве Катара с рядом ближневосточных государств. Однако детали этого процесса Кремлю неизвестны, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Насколько мы понимаем, при посредничестве Катара имели место контакты президента США с рядом его визави на Ближнем Востоке. Мы не знаем всех деталей до конца, поэтому мы ничего не можем сказать [о том, насколько достигнутое перемирие прочное]. Но Россия с самого начала призывала к тому, чтобы военные методы решения проблемы были отброшены, чтобы были абсолютно исключены какие-либо неспровоцированные нападения на государства, в данном случае — на Иран, и чтобы решение и урегулирование имеющихся проблем осуществлялось политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков.
Перемирие между Ираном и Израилем началось сегодня утром. Накануне Иран атаковал военную базу в Катаре. Израиль заявляет, что достиг своих целей, и Иран не сможет дальше развивать свою ядерную программу.
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