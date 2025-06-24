В Кремле ответили URA.RU на вопрос о перемирии между Израилем и Ираном

В Кремле ответили на вопрос о перемирии между Израилем и Ираном
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о перемирии между Израилем и Ираном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о перемирии между Израилем и Ираном Фото:
новость из сюжета
Иран запустил ракеты по базам в Катаре

Перемирие между Израилем и Ираном, вероятно, было достигнуто после переговоров США при посредничестве Катара с рядом ближневосточных государств. Однако детали этого процесса Кремлю неизвестны, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Насколько мы понимаем, при посредничестве Катара имели место контакты президента США с рядом его визави на Ближнем Востоке. Мы не знаем всех деталей до конца, поэтому мы ничего не можем сказать [о том, насколько достигнутое перемирие прочное]. Но Россия с самого начала призывала к тому, чтобы военные методы решения проблемы были отброшены, чтобы были абсолютно исключены какие-либо неспровоцированные нападения на государства, в данном случае — на Иран, и чтобы решение и урегулирование имеющихся проблем осуществлялось политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков.

Перемирие между Ираном и Израилем началось сегодня утром. Накануне Иран атаковал военную базу в Катаре. Израиль заявляет, что достиг своих целей, и Иран не сможет дальше развивать свою ядерную программу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перемирие между Израилем и Ираном, вероятно, было достигнуто после переговоров США при посредничестве Катара с рядом ближневосточных государств. Однако детали этого процесса Кремлю неизвестны, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Насколько мы понимаем, при посредничестве Катара имели место контакты президента США с рядом его визави на Ближнем Востоке. Мы не знаем всех деталей до конца, поэтому мы ничего не можем сказать [о том, насколько достигнутое перемирие прочное]. Но Россия с самого начала призывала к тому, чтобы военные методы решения проблемы были отброшены, чтобы были абсолютно исключены какие-либо неспровоцированные нападения на государства, в данном случае — на Иран, и чтобы решение и урегулирование имеющихся проблем осуществлялось политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков. Перемирие между Ираном и Израилем началось сегодня утром. Накануне Иран атаковал военную базу в Катаре. Израиль заявляет, что достиг своих целей, и Иран не сможет дальше развивать свою ядерную программу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...