В Саратове пилоты самолета заметили дрон во время посадки

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Пилоты самолета увидели дрон недалеко от аэропорта в Саратове
Пилоты самолета увидели дрон недалеко от аэропорта в Саратове Фото:

Пилоты авиакомпании «Победа» обнаружили БПЛА при заходе на посадку в аэропорту Гагарин (Саратов). Об этом сообщили в telegram-каналах.

Инцидент произошел на рейсе из Москвы, когда самолет Boeing 737-800 снижался к аэропорту назначения. Летчики обнаружили БПЛА недалеко под самолетом. Опасности для воздушного судна не было. Отмечается, что в момент происшествия самолет находился на высоте около 760 метров, а беспилотник — заметно ниже, написали в telegram-канале Aviaincident.

Сигналы тревоги «Ковер» и «Режим» объявлены не были. Информация о происшествии передана в ФСБ, МВД и органы противовоздушной обороны.

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Пилоты авиакомпании «Победа» обнаружили БПЛА при заходе на посадку в аэропорту Гагарин (Саратов). Об этом сообщили в telegram-каналах. Инцидент произошел на рейсе из Москвы, когда самолет Boeing 737-800 снижался к аэропорту назначения. Летчики обнаружили БПЛА недалеко под самолетом. Опасности для воздушного судна не было. Отмечается, что в момент происшествия самолет находился на высоте около 760 метров, а беспилотник — заметно ниже, написали в telegram-канале Aviaincident. Сигналы тревоги «Ковер» и «Режим» объявлены не были. Информация о происшествии передана в ФСБ, МВД и органы противовоздушной обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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