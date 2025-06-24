В Саратове пилоты самолета заметили дрон во время посадки

Пилоты авиакомпании «Победа» обнаружили БПЛА при заходе на посадку в аэропорту Гагарин (Саратов). Об этом сообщили в telegram-каналах.
Инцидент произошел на рейсе из Москвы, когда самолет Boeing 737-800 снижался к аэропорту назначения. Летчики обнаружили БПЛА недалеко под самолетом. Опасности для воздушного судна не было. Отмечается, что в момент происшествия самолет находился на высоте около 760 метров, а беспилотник — заметно ниже, написали в telegram-канале Aviaincident.
Сигналы тревоги «Ковер» и «Режим» объявлены не были. Информация о происшествии передана в ФСБ, МВД и органы противовоздушной обороны.
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