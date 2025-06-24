В Интернете появился фейк о введении с июля в РФ выплат для домохозяек

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Указа о выплатах для домохозяек нет на портале правовой информации
Указа о выплатах для домохозяек нет на портале правовой информации Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В соцсетях распространяют информацию о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 июля 2025 года домохозяйки смогут получать зарплаты в размере 19 329 рублей. Однако это является неправдой. Такого указа не было. Об этом URA.RU стало известно в рамках совметсного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

На официальном портале правовой информации такого документа нет. Законопроект о введении выплат для лиц, занимающихся домашним хозяйством, действительно был составлен и внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ, однако инициатива принята пока не была и находится на стадии предварительного рассмотрения. Это можно увидеть в системе обеспечения законодательной деятельности. «Законопроект № 925464-8 О ежемесячных выплатах лицам, занятым ведением домашнего хозяйства <...> Стадии рассмотрения <...> Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в Государственную Думу», — сообщается на сайте.

Фейки о введение в России новых выплат не в первый раз появляются в Интернете. Так, ранее в соцсетях распространялся слух о том, что все владельцы карты «Мир», чей доход меньше 112 000 тысяч рублей, могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 17 500 рублей. Однако информация оказалась недостоверной. Об этом URA.RU сообщало в своем материале.

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В соцсетях распространяют информацию о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 июля 2025 года домохозяйки смогут получать зарплаты в размере 19 329 рублей. Однако это является неправдой. Такого указа не было. Об этом URA.RU стало известно в рамках совметсного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. На официальном портале правовой информации такого документа нет. Законопроект о введении выплат для лиц, занимающихся домашним хозяйством, действительно был составлен и внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ, однако инициатива принята пока не была и находится на стадии предварительного рассмотрения. Это можно увидеть в системе обеспечения законодательной деятельности. «Законопроект № 925464-8 О ежемесячных выплатах лицам, занятым ведением домашнего хозяйства <...> Стадии рассмотрения <...> Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в Государственную Думу», — сообщается на сайте. Фейки о введение в России новых выплат не в первый раз появляются в Интернете. Так, ранее в соцсетях распространялся слух о том, что все владельцы карты «Мир», чей доход меньше 112 000 тысяч рублей, могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 17 500 рублей. Однако информация оказалась недостоверной. Об этом URA.RU сообщало в своем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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