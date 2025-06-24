В крупнейшем вузе Прикамья раскрыли самые популярные направления для поступления

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) в 2025 году увеличено количество бюджетных мест на самые популярные направления для поступления. Как рассказали URA.RU в вузе, наибольшим спросом у абитуриентов пользуются направления, связанные с ИТ- и химическими технологиями, а также направления гуманитарного профиля.
«Традиционно в этом году увеличилось количество бюджетных мест по направлениям, которые вызывают наибольший интерес у абитуриентов: IT-индустрия, химические технологии и гуманитарные специальности», — сообщает пресс-служба вуза. В Политехе добавляют, что на многие направления для поступления в ПНИПУ можно использовать баллы ЕГЭ по нескольким предметам на выбор.
При этом в ПНИПУ упростили процесс подачи абитуриентами документов в университет: теперь необязательно предоставлять оригиналы — достаточно подписать согласие на зачисление. Его можно принести лично в приемную комиссию или поставить галочку в соответствующем поле на портале Госуслуги. Университет планирует зачислить в этом году на бюджетные места более 2,5 тысяч студентов.
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