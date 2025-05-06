Крупнейший пермский вуз за год увеличил доходы на 25%

Пермский Политех (ПНИПУ), который является ведущим вузом региона по объему доходов, обнародовал результаты своей деятельности за 2024 год. Совокупные доходы учреждения по всем направлениям финансовой деятельности достигли 6,88 млрд рублей.
«Это на 25% больше по сравнению с 2023 годом, когда данный показатель составлял 5,488 млрд рублей. Средний доход на одного научно-педагогического сотрудника за 2024 год превысил 10 млн рублей. Тогда как годом ранее эта сумма составляла порядка 8 млн рублей», — сказано в отчетности на сайте вуза.
В университете отмечают, что увеличение доходов связано с расширением взаимодействия с ведущими российскими компаниями. В частности, это «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом». Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполняемых ПНИПУ по заказу предприятий аэрокосмической и машиностроительной отраслей увеличился в 1,9 раза за период с 2020 по 2024 годы и составил свыше 470 млн рублей в 2024 году. Заказы на НИОКР со стороны предприятий, занимающихся добычей и переработкой сырья, возросли за тот же период в 2,6 раза и достигли более 1,65 млрд рублей к 2024 году.
Ранее URA.RU сообщало о зарплатах руководителей ПНИПУ и ПГНИУ. На тот момент исполняющий обязанности ректора классического университета Игорь Германов в 2023 году в среднем получал 367 100 рублей в месяц, зарплата бывшего и. о. ректора Политеха Анатолия Ташкинова была 820 900 рублей. А новый ректор вуза Антон Петроченков, до назначения занимавший должность проректора, получал в среднем 896 800 рублей.
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